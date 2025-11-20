El Camping Paisaxe II promueve un proyecto de vertido por infiltración

La Xunta de Galicia somete a información pública una solicitud de realización de vertido por infiltración en el terreno, dentro de la cuenca de la ría de Arousa, promovido por la empresa Lidiz S.L., constituida en Vilanova, con sede social en O Terrón y que gestiona campings y aparcamientos para caravanas tanto en este como en otros municipios.

Entre ellos el Camping Paisaxe II, que se ubica en el lugar de A Igrexa (San Vicente de O Grove), y que es el mismo para el que, dando continuidad a su proceso de ampliación, se inicia el citado procedimiento de vertido, referido a un caudal a aliviar de 8.784 metros cúbicos al año.

En Augas de Galicia explicaban ayer que hay un plazo de treinta días hábiles para presentar alegaciones. Y respecto al método de tratamiento y/o evacuación, este departamento dependiente de la Xunta argumentaba que las aguas residuales generadas en el camping «son tratadas en un sistema de depuración de lodos activos de aireación prolongada, con decantación y recirculación de lodos».

A lo que sigue un proceso de «desinfección por radiación ultravioleta, antes de su vertido por infiltración en el terreno mediante 36 lechos de infiltración».

Fue el 26 de febrero pasado cuando la empresa presentó documentación relativa a la solicitud de autorización para este vertido de aguas residuales procedentes de la ampliación del Camping Paisaxe II.

En el expediente se hace constar que la superficie catastral de la parcela en la que se sitúa el camping es de 50.567 metros cuadrados. Como también se reconoce que el Concello de O Grove rechazó la petición de verter al saneamiento municipal las aguas residuales que se generen con la ampliación de las instalaciones.

De ahí que el proyecto sometido a exposición pública se refiera exclusivamente al tratamiento y evacuación de las aguas residuales generadas con la ampliación, correspondiente a una parcela de 23.619 metros cuadrados y otra de 4.544.

En el primero de los terrenos se contemplan 163 parcelas de acampada, junto con la definición de nuevos viales para vehículos y peatones con 6 metros de ancho. Se añade un edificio de servicios con una superficie construida de 634,84 metros cuadrados, para dar servicio a la ampliación.

Una construcción en planta baja y rectangular ejecutada en piedra y dotada de aseos, cuarto de calderas y lavandería exterior.

En el otro terreno a ampliar, el proyecto hace referencia a zonas de acampada sin parcelar y jardines, aclarando que la superficie mínima por persona en zona de acampada, según el decreto 159/2019 de Ordenación dos Campamentos Turísticos de Galicia para campings 3 estrellas, es de 18 metros cuadrados. Por tanto, el número de plazas en parcelas de acampada sin parcelar será de 257.

En resumen, que se prevén un total de 909 plazas totales con la ampliación del camping, y de ahí la necesidad de ampliar la capacidad de saneamiento de aguas fecales a través de arquetas y tuberías de PVC «que irán enterradas y desembocarán en una arqueta final previa a la llegada al bombeo de agua bruta».

El proyecto ahora expuesto al público añade que «en las proximidades de la arqueta final del saneamiento se ubicará un pozo de bombeo que impulsará los vertidos a una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) compacta, de tipo biológico y con cámaras de aireación, decantación y descarga, instalándose a la entrada a este pozo un tamiz de tornillo vertical para desbaste de sólidos».

La EDAR, que se situará en una zona anexa al camping en la que existe un campo de paneles fotovoltaicos, dispondrá de un aliviadero que, en caso de surgir problemas en el bombeo, «conducirá las aguas residuales al saneamiento del camping ya existente para su conducción al colector municipal».

Ya a la salida de la EDAR «se dispondrá una arqueta de recogida de muestras, previa a la infiltración al terreno del agua depurada mediante pozos filtrantes».

El vertido previsto con la ampliación del camping se realizará «mediante infiltración en el suelo en una superficie de 493 metros cuadrados». Se usarán túneles de infiltración fabricados en polietileno para favorecer la filtración por gravedad de las aguas residuales previamente depuradas, la cuales se filtrarán al terreno a través de ranuras longitudinales situadas en las paredes laterales de cada módulo.

Los lodos serán retirados periódicamente

Para calcular el caudal máximo anual a verter se ha tenido en cuenta que «la red es separativa y no hay aportaciones de pluviales». Pero también que el camping «abre de abril a octubre» y que «en los meses de muy baja ocupación, como abril, mayo y octubre, solo se considerarán ocupadas las parcelas y cabañas ya existentes en la actualidad, reservando la ampliación para los meses de mayor ocupación, cuando las demás parcelas del camping existentes estén ocupadas».Los promotores también argumentan que «debido a la escasa entidad de la depuradora y la pequeña producción de lodos debido a su concepción y su uso exclusivo en meses estivales, no se considerará línea de deshidratación de los mismos y los lodos generados en exceso serán retirados periódicamente mediante vaciado parcial de la depuradora y transportados hasta un gestor de residuos autorizado».