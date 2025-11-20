La campaña «50 años de España en libertad» llega a Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía participará en la campaña «50 años de España en Libertad» que promueve el Gobierno de España en colaboración con distintas entidades y organismos. Será el próximo miércoles, día 26, a partir de las 17:30 horas en la sala de conferencias del auditorio.

Sus responsables explicaron que los recientes cambios en el callejero de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática serán el leitmotiv que unirá las disertaciones de tres especialistas en la materia: Marcelino Abuín, Montse Fajardo y Daisy Alcalde. Hablarán sobre los tiempos previos a la Guerra Civil, lo inmediatamente posterior, con todo que eso significó de represión, y también el tiempo esperanzador que se abrió hace 50 años, tras la muerte del dictador.

Partiendo de esta premisa, el acto lleva por título «Tres tiempos y la memoria», en un claro homenaje a Mariví Villaverde, hija del primer alcalde de la II República, Elpidio Villaverde, perseguido y exiliado, y autora del libro «Tres tiempos y la esperanza».

Con esta actividad, el gobierno de Vilagarcía quiere contribuir «a recordar y reivindicar ante la ciudadaniá las ventajas de un sistema democrático (...) poner valor lo sucedido hace 50 años y honrar a personas que lucharon por las libertades».