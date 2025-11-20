Cambados recuerda la figura de Josefina Blanco

El Foro Galicia e Valle-Inclán celebró ayer su particular homenaje a la figura de la actriz Josefina Blanco. La que fue esposa de Ramón María del Valle-Inclán falleció el 19 de noviembre de 1957 y fue una reconocida artista que vio solapada su figura por el éxito del que gozó su esposo.

El encargado de depositar el ramo de flores sobre la tumba de Josefina Blanco en el cementerio de Santa Mariña de Cambados fue Xaquín del Valle, nieto de la actriz y del escritor, que volvió a insistir en la necesidad de reconocer la figura, no solo de su abuelo, sino también de Blanco, «una niña prodigio de los escenarios que merece que su figura sea plenamente reconocida, más allá de su vínculo con Valle-Inclán». Blanco intentó regresar a los escenarios, pero eso acabó truncado por el estallido de la Guerra Civil.