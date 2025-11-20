El BNG exige transparencia sobre el polígono agroforestal

El BNG de Valga acompañó a una quincena de vecinos de la parroquia de San Miguel a la Comisión de Agricultura del Parlamento de Galicia, donde el diputado nacionalista Luís Bará reclamó mayor transparencia e información sobre el proyecto del polígono agroforestal que la Xunta, con el apoyo del Concello, pretende impulsar en la zona.

Las personas afectadas, residentes en las aldeas de Martores, As Laceiras y Os Vilares, «recurrieron al BNG tras más de dos años de silencios, contradicciones y falta de claridad tanto por parte del gobierno municipal como de la propia Xunta», indica el portavoz municipal de los nacionalistas, Fran Devesa.

Parece ser que durante la comisión «Bará dirigió varias preguntas a la directora de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) con el objetivo de obtener respuestas y recordó que los datos facilitados en junio no se ajustaban a la realidad, ya que el número de propietarios que firmaron las más de 300 alegaciones presentadas es casi el doble del reconocido oficialmente». Se trata de «un dato relevante, puesto que el polígono agroforestal solo podría ejecutarse con el acuerdo de titulares que representen al menos el 70% de la superficie afectada».

El diputado del BNG «también recordó que el Concello de Valga había anunciado públicamente que la finalidad del polígono sería la implantación de viñedo, algo que la directora de Agader negó reiteradamente».

Y tras insistir en conocer quién impulsa realmente esta iniciativa, «la directora reconoció que el proyecto surgió de conversaciones entre el Concello y la Comunidad de Montes de San Miguel, entidad que posee derecho de veto».

A pesar de ello, «la responsable de Agader no aclaró por qué no se informó previamente a la vecindad ni por qué no se garantizó su participación desde el inicio del proceso», de ahí que Bará exigiera «que se abandone el proyecto, que lleva meses paralizado y sin avances reales de tramitación».