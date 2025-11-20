El autobús circular de A Illa fue utilizado por 965 usuarios y deja un déficit de 17.642 euros

Nació con el objetivo de reducir la presencia de vehículos en el casco urbano durante el verano, respaldando el proyecto de la zona residencial e intentando facilitar a vecinos y turistas la movilidad por A Illa, especialmente hacia las playas. El autobús circular, que funcionó entre el 1 de julio y el 31 de agosto pasado, tuvo un total de 965 pasajeros durante esos dos meses de duración

Si bien muchos de los que usaron ese servicio tenían bonificaciones que reducían el coste del billete, de 1,55 euros, los datos económicos que tiene el Concello encima de la mesa con respecto a él muestran que el servicio tuvo un coste de 18.980 euros y que se ingresaron un total de 1.337 euros. El déficit que deja es de 17.642 euros.

Pese a ello, el alcalde del municipio, Luis Arosa, mantiene que la idea de crear una ruta circular en transporte público por el municipio es acertada y la intención es mantenerla el próximo verano, aunque si es cierto que se está trabajando en adoptar algunos cambios que permitan mejorarlo y convertirlo en más atractivo para los potenciales usuarios.

Arosa explicaba ayer que «estos datos son el inicio del servicio y creemos que no ha salido tan mal. De hecho, ha tenido más usuarios que el autobús de línea regular que va a Pontevedra en el mismo tiempo, por eso nuestra intención es mantenerlo». También recuerda que muchos de los usuarios tenían importantes bonificaciones a la hora de desplazarse en el autobús, con descuentos de hasta el 40%. Mantiene que «vamos a darle una vuelta para intentar mejorarlo un poco más y que sea un servicio activo que funcione».

Finaliza recordando lo ocurrido con otro servicio municipal como la Fundación Deportiva, que «sus primeros pasos fueron difíciles pero en la actualidad mueve a cientos de personas en sus actividades».