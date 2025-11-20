Amicos hace balance del cuidado de ecosistemas marinos
El Centro de Atención Integral de Amicos acogió ayer la cuarta reunión del Comité Social de la región asociada Arousa-lab, un espacio de trabajo colaborativo que reúne, entre otros, al Consello Regulador de la DOP Mexillón de Galicia, Opmega y la Cofradía de A Illa. El encuentro permitió hacer un balance de las acciones desarrolladas durante los últimos meses, dentro del proyecto europeo A-Aagora, orientado a la restauración y conservación de los ecosistemas marinos y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza. Entre esas iniciativas destacan acciones de restauración, actividades educativas con escolares, jornadas divulgativas y refuerzo de colaboración con el sector marítimo-pesquero.
Durante la reunión se analizaron nuevas propuestas para el próximo año, centradas en reforzar la participación de las cofradías en los procesos de seguimiento marino, ampliar acciones educativas vinculadas a la restauración de hábitats, promover campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y al sector extractivo, y avanzar en la cooperación entre entidades para mejorar la resiliencia de la ría de Arousa. Arousa-Lab se marca como objetivo seguir siendo una referencia en estos ámbitos.
