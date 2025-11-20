Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amicos hace balance del cuidado de ecosistemas marinos

R. A.

Arousa

El Centro de Atención Integral de Amicos acogió ayer la cuarta reunión del Comité Social de la región asociada Arousa-lab, un espacio de trabajo colaborativo que reúne, entre otros, al Consello Regulador de la DOP Mexillón de Galicia, Opmega y la Cofradía de A Illa. El encuentro permitió hacer un balance de las acciones desarrolladas durante los últimos meses, dentro del proyecto europeo A-Aagora, orientado a la restauración y conservación de los ecosistemas marinos y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza. Entre esas iniciativas destacan acciones de restauración, actividades educativas con escolares, jornadas divulgativas y refuerzo de colaboración con el sector marítimo-pesquero.

Durante la reunión se analizaron nuevas propuestas para el próximo año, centradas en reforzar la participación de las cofradías en los procesos de seguimiento marino, ampliar acciones educativas vinculadas a la restauración de hábitats, promover campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y al sector extractivo, y avanzar en la cooperación entre entidades para mejorar la resiliencia de la ría de Arousa. Arousa-Lab se marca como objetivo seguir siendo una referencia en estos ámbitos.

