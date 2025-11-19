Las toxinas cierran todos los bancos marisqueros de Pontevedra y alcanzan Arousa

El Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) confirma el empeoramiento del episotro tóxico otoñal que ya ha cerrado más de 3.000 bateas y cuya escalada comienza ahora en los bancos de infaunales como la almeja y el berberecho.

Prrueba de ello es que a las 21.30 horas el centro analítico asentado en Vilagarcía anunciaba la prohibición de extracción en los bancos marisqueros de las Zonas IV.I, IV.2 y V en la ría de Pontevedra, que de este modo queda completamente cerrada a la extracción de bivalvos infaunales, como ya lo estaba desde hace semanas para la comercialización de mejillón.

Pero no solo eso, sino que el laboratorio de referencia que dirige Covadonga Salgado anunciaba hace unos minutos que, en base a los resultados preliminares obtenidos a lo largo del día, mañana se procederá a realizar un cierre cautelar por toxinas lipofílicas para los moluscos infaunales da la Zona I de Arousa.

Las zonas de infaunales cerradas, en rojo. / Intecmar

Lo cierto es que los bancos marisqueros de la ría de Arousa se habían librado hasta ahora del episodio tóxico otoñal que se estaba extendiendo por otras zonas de infaunales de las Rías Baixas, y que mantiene prácticamente bloqueadas las descargas de mejillón en toda Galicia, con 47 polígonos cerrados.

Pero las biotoxinas van a más, y la Zona I arousana se convierte así en la primera de esta ría temporalmente inutilizada.

Como lo están los bancos marisqueros de Corcubión, dos de las tres zonas existentes en Muros-Noia, las siete de que dispone Pontevedra y cinco de las seis zonas de infaunales de la ría de Vigo.

De las bateas de mejillón ya se había explicado que siguen operativos los dos polígonos de Sada, en Ares-Betanzos, y otros dos en Arousa, de ahí que pueda concluirse que la actividad del sector está completamente parada y que el desabastecimiento es generalizado.

Nada parece indicar que el episodio vaya a remitir a corto plazo, ya que de los últimos análisis se desprende que los dinoflagelados causantes de la toxina diarreica (DSP) se incrementaron aún más.

Sobre todo en las estaciones oceanográficas de Liméns, Moaña, Chapela, Boca Sur, Boca Norte, Samil y Baiona, en la ría de Vigo. Como también en las pontevedresas Boca Sur y Aldán Interior, en las arousanas de Cabo de Cruz, Xidoiros, Vilanova y Aguiño e incluso en aguas de Sada, hasta ahora exentas de toxicidad.