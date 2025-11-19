Ravella lleva a pleno impulsar el bosque-escuela Juan Manuel Pérez Eyré

El gobierno local de Vilagarcía llevará al próximo pleno del 27 de noviembre la aprobación de un convenio con la Universidade de Vigo para crear el bosque escuela Juan Manuel Pérez Eyré en una parcela municipal de cinco hectáreas en Pinar do Rei. El Concello prevé financiar el proyecto con 16.000 euros en cuatro años a partir de enero.

La iniciativa, impulsada por el investigador de la UVIgo, el vilagarciano Óscar Briones, plantea la creación de un bosque atlántico de frondosas con criterio de «bosque maduro», sin cortes ni extracciones, aprovechando la vegetación ya existente. El espacio funcionará como aula de naturaleza para los centros escolares, que podrán desarrollar allí talleres, laboratorios y actividades al aire libre.

Segun detalla el investigador Óscar Briones, el proyecto también tendrá un impacto positivo en la mitigación de incendios, en la mejora de la capacidad de retención de CO2y en el fomento de la biodiversidad autóctona. Además, permitirá incrementar los espacios que forman parte de la Rede Galega de Bosques Atlánticos impulsada por la propia Universidade de Vigo.

El objetivo es doble: por un lado, rendir homenaje a la memoria de Juan Manuel Pérez Eyré, docente del CRP San Francisco y maestro de varias generaciones de vilagarcianos; y por otro, ofrecer a los centros educativos un aula al aire libre en la que realizar talleres, laboratorios, excursiones y actividades vinculadas al medio ambiente, la biodiversidad y la ciencia.