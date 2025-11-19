Pablo Agrelo: «El centollo es nuestro buque insignia y debemos cuidarlo»
Los hosteleros de O Grove destacan el potencial promocional del «rey del marisco»
Desde que el día 9 finalizaba la veda del centollo, los restaurantes grovenses no han dejado de servir este producto, también saboreado en buena parte de los domicilios particulares de la localidad y reclamado por su nombre oficial, «Centolo do Grove», en establecimientos hosteleros, plazas de abastos y pescaderías de toda la comarca e incluso en otros puntos de España.
La demanda de este manjar no deja de aumentar, y más que lo hará en cuanto el día el 27 arranquen oficialmente las jornadas de exaltación que promueve Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), participada por una veintena de restaurantes y una docena de hoteles mecos.
Entre ellos, Terraza O Castro, cuyo propietario, el conocido empresario Pablo Agrelo, es contundente al señalar que «el centollo es el verdadero buque insignia de la hostelería local y de todos los grovenses».
Lo plantea desde su hotel-restaurante de Reboredo, convencido de que «es grovense es el mejor centollo del mundo» y de que «debemos cuidarlo entre todos, desde los pescadores hasta los restauradores y los propios consumidores».
Y es que, como sugieren otros empresarios participantes en las jornadas, Emgrobes, el Concello y la cofradía de pescadores, que hace años creó la marca de calidad Centolo do Grove y que tan buenos resultados está cosechando, «no es solo un producto con el que diferenciar la cocina y la actividad pesquera de O Grove, sino que se trata también de una herramienta crucial para promocionar nuestro municipio en el exterior y desestacionalizar la oferta turística».
Ese, el de la desestacionalización, es el motor que mueve a hosteleros como Pablo Agrelo o Luis Padín Noya, otro de los habituales participantes en este tipo de campañas. Además por partida doble, en su condición de propietario de las marisquerías Solaina y A Solaina.
Junto a ellos, otros colaboradores de la bautizada como Festa da Centola do Grove, tales como los restaurantes A Fuego, Bruma, Canta Claro, El Rincón, Finisterre, Furtivos o Jueso de Caña.
Sin olvidar a otros tan conocidos como O 48 da Platería, en la calle que le da nombre, Mesón do Mar, O Cruceiro, Sal de Allo, Senlleiro y Taberna Plaza.
Eso en cuanto a restaurantes propiamente dichos, porque también participan el hotel que gestionan Pablo Agrelo y su esposa, Isabel Castro, en Reboredo (Hotel O Castro), el Cons da Garda, Apartamentos Arosa O Grove, Boutique Vilavella, Bosquemar, La Noyesa, Maruxía, Spa Norat O Grove, Norat Marina & Spa, Apartamentos Marítimos y el cuatro estrellas Hotel Abeiras, en A Lanzada.
Unos y otros hacen posible celebrar las jornadas del centollo, que además de brindar a los clientes la posibilidad de degustar el mejor crustáceo, ofrecen a los potenciales visitantes atractivos añadidos como el Acuario O Grove o los barcos de pasaje que en esta época del año siguen operando en el puerto de O Corgo.
Puestos a destacar colaboradores, no hay que olvidarse de O Centolo Larpeiro, la cofradía gastronómica que preside Víctor Otero Prol y durante las dos últimas décadas ha sido la principal plataforma de promoción del centollo y de O Grove a nivel nacional e internacional.
Un papel que vuelve a desplegar este mes, tanto por los actos propios de su Gran Capítulo como por la organización del Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas.
