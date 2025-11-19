Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Agrelo: «El centollo es nuestro buque insignia y debemos cuidarlo»

Los hosteleros de O Grove destacan el potencial promocional del «rey del marisco»

Pabo Agrelo con algunos de los centollos que pudo saborear el año pasado, en una de las comilonas de la Cofradía do Centolo Larpeiro.

Pabo Agrelo con algunos de los centollos que pudo saborear el año pasado, en una de las comilonas de la Cofradía do Centolo Larpeiro. / M. Méndez

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

Desde que el día 9 finalizaba la veda del centollo, los restaurantes grovenses no han dejado de servir este producto, también saboreado en buena parte de los domicilios particulares de la localidad y reclamado por su nombre oficial, «Centolo do Grove», en establecimientos hosteleros, plazas de abastos y pescaderías de toda la comarca e incluso en otros puntos de España.

La demanda de este manjar no deja de aumentar, y más que lo hará en cuanto el día el 27 arranquen oficialmente las jornadas de exaltación que promueve Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), participada por una veintena de restaurantes y una docena de hoteles mecos.

Entre ellos, Terraza O Castro, cuyo propietario, el conocido empresario Pablo Agrelo, es contundente al señalar que «el centollo es el verdadero buque insignia de la hostelería local y de todos los grovenses».

Lo plantea desde su hotel-restaurante de Reboredo, convencido de que «es grovense es el mejor centollo del mundo» y de que «debemos cuidarlo entre todos, desde los pescadores hasta los restauradores y los propios consumidores».

Centolo diferenciado con la marca &quot;Centolo do Grove&quot; en uno de los restaurantes de Marisquerías Solaina.

Centolo diferenciado con la marca "Centolo do Grove" en uno de los restaurantes de Marisquerías Solaina. / M. Méndez

Y es que, como sugieren otros empresarios participantes en las jornadas, Emgrobes, el Concello y la cofradía de pescadores, que hace años creó la marca de calidad Centolo do Grove y que tan buenos resultados está cosechando, «no es solo un producto con el que diferenciar la cocina y la actividad pesquera de O Grove, sino que se trata también de una herramienta crucial para promocionar nuestro municipio en el exterior y desestacionalizar la oferta turística».

Ese, el de la desestacionalización, es el motor que mueve a hosteleros como Pablo Agrelo o Luis Padín Noya, otro de los habituales participantes en este tipo de campañas. Además por partida doble, en su condición de propietario de las marisquerías Solaina y A Solaina.

Junto a ellos, otros colaboradores de la bautizada como Festa da Centola do Grove, tales como los restaurantes A Fuego, Bruma, Canta Claro, El Rincón, Finisterre, Furtivos o Jueso de Caña.

Sin olvidar a otros tan conocidos como O 48 da Platería, en la calle que le da nombre, Mesón do Mar, O Cruceiro, Sal de Allo, Senlleiro y Taberna Plaza.

Así se vive el "puente del centollo" en O Grove

Así se vive el "puente del centollo" en O Grove

El restaurante A Solaina, de José Luis Padín, uno de los más implicados en las jornadas del centollo. / FdV

Eso en cuanto a restaurantes propiamente dichos, porque también participan el hotel que gestionan Pablo Agrelo y su esposa, Isabel Castro, en Reboredo (Hotel O Castro), el Cons da Garda, Apartamentos Arosa O Grove, Boutique Vilavella, Bosquemar, La Noyesa, Maruxía, Spa Norat O Grove, Norat Marina & Spa, Apartamentos Marítimos y el cuatro estrellas Hotel Abeiras, en A Lanzada.

Unos y otros hacen posible celebrar las jornadas del centollo, que además de brindar a los clientes la posibilidad de degustar el mejor crustáceo, ofrecen a los potenciales visitantes atractivos añadidos como el Acuario O Grove o los barcos de pasaje que en esta época del año siguen operando en el puerto de O Corgo.

Puestos a destacar colaboradores, no hay que olvidarse de O Centolo Larpeiro, la cofradía gastronómica que preside Víctor Otero Prol y durante las dos últimas décadas ha sido la principal plataforma de promoción del centollo y de O Grove a nivel nacional e internacional.

Un papel que vuelve a desplegar este mes, tanto por los actos propios de su Gran Capítulo como por la organización del Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas.

