Marta Villaverde intensifica los contactos con el sector

La conselleira de Mar no deja de recorrer la costa

La conselleira a su llegada a Vilanova, esta tarde.

La conselleira a su llegada a Vilanova, esta tarde. / Iñaki Abella

M. Méndez

Arousa

Podría decirse que la agenda de Marta Villaverde está que echa humo. La titular de la Consellería do Mar no para, y de ahí sus múltiples contactos diarios con el sector, tanto en su despacho como recorriendo la costa gallega de punta a punta; puerto a puerto.

Esta tarde volvió a dejarse caer por Arousa, y de nuevo se encontró con uno de los colectivos más importantes de cuantos dependen de su gestión, como es el bateeiro.

Esta vez Villaverde compareció en Vilanova para explicar, como se había avanzado en FARO, el proyecto Apromex, que considera un «ejemplo de que la investigación favorece la sostenibilidad de los recursos marinos» y, muy especialmente, la del mejillón y su cría, la famosa mejilla.

La semilla del molusco fue, como estaba previsto, el eje central de la jornada de trabajo y divulgación llevada a cabo en el Auditorio Valle Inclán.

