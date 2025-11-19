Marta Rial presenta con Esmar su libro «Alzando la voz»
Ribadumia
El Auditorio de Ribadumia acogerá este viernes, día 21, la presentación del libro «Alzando la voz», de la autora Marta Rial. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas y está organizado por la asociación Esmar Non á Violencia.
No es la única actividad que esta asociación de ámbito comarcal realizará por el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De hecho, hace unos días ofreció una mesa coloquio con autoridades y el próximo domingo proyectará el documental de Rubén Riós, «Vivas. Actrices por supervivencia». En este caso será en el auditorio de Cambados, a las 18.30 horas.
