La junta de gobierno de A Illa autoriza la compra de terrenos de Marcial Dorado
Se destinan a la construcción de vivienda social y de un parque público
A.M.
La junta de gobierno de A Illa ha aprobado la compra de los antiguos terrenos de Marcial Dorado que el Ayuntamiento destinará a la construcción de vivienda pública y de un parque. Se trata de un paso administrativo que se daba por hecho, pero que debía formalizarse. Una vez aprobada la operación, el alcalde, Luis Arosa, manifestó que, «esto es el culmen de todo el proceso administrativo».
El Ayuntamiento adquirió al Plan Nacional sobre Drogas un terreno en la avenida da Ponte, que había pertenecido a las empresas del narco isleño Marcial Dorado, y otro en el lugar de Outeiro. En la avenida da Ponte se construirán unas 70 viviendas sociales, y en Outeiro un parque público.
«El compromiso que adquirimos con los ciudadanos era firme, y hoy se materializa con una acción de gobierno decisiva», declaró Luis Arosa. «Esta adquisición nos permite dar una respuesta a la necesidad de vivienda y, al mismo tiempo, mejorar los espacios públicos. Es un proyecto estratégico que sienta las fases para el futuro de A Illa», añadió.
El Ayuntamiento destina a la compra de estas dos parcelas 360.000 euros, que ya están consignados en los presupuestos, y que se abonarán con un plan de pagos de siete años, «lo que asegura su viabilidad económica», prosigue el regidor. Otro de los proyectos que maneja el gobierno local vinculado a la compra de terrenos es el pabellón de deportes.
