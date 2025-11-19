Espe Villanueva presenta su libro «Relaciones peligrosas»

La escritora Espe Villanueva Rojas presentará su novela «Relaciones peligrosas» el próximo sábado en el salón de plenos del Concello de A Illa (17.00 horas). En el acto estará acompañada por la profesora de Lengua y Literatura del IES A Basella, Lidia Barreiro Felpeto, que dialogará con la autora sobre la obra y su proceso creativo.

El teniente de alcalde, Manuel Suárez, anima a todos los vecinos de A Illa a participar en este encuentro cultural «para apoyar el talento local y disfrutar de una tarde literaria con una autora de nuestra tierra».

«Relaciones peligrosas» narra la historia de tres amigas de A Illa –Mía, Noa y Leila– que se trasladan a Italia para cursar su segundo año de universidad e intentar dejar atrás sus problemas en Galicia. La aparición del misterioso profesor Edwin Stein y de los hermanos Dante y Lui Rinaldi desencadena una trama de emociones, secretos y decisiones difíciles que marcarán sus vidas.

Autora arousana residente en O Carballiño, Espe Villanueva combina en sus libros humor, emoción e intensidad en las relaciones humanas, dirigiéndose especialmente al público juvenil. En esta nueva novela vuelve a apostar por una historia de intriga, amistad y romanticismo, con personajes cercanos y un estilo ágil.