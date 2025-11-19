Cultura completa la valorización del yacimiento meco de Adro Vello

A la espera de que algún día se haga realidad el soñado proyecto de musealización, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da por completado el proceso de valorización del yacimiento arqueológico de Adro Vello, en la playa de O Carreiro (San Vicente de O Grove).

Así lo confirmó el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, tras visitar este importante espacio, considerado uno de los más importantes de Galicia, ya que en el mismo se encierran –y entierran– dieciocho siglos de ocupación ininterrumpida.

Universidade de Vigo

Tras intervenir en esta popular zona arqueológica en colaboración con la Universidade de Vigo, dando continuidad a un proyecto iniciado en 2022 que se centró en «reconstruir las diferentes fases de ocupación» de la misma, la Xunta destaca que «en esta fase los trabajos se centraron en una pequeña zona de la necrópolis romana que quedara sin completar».

Lo hicieron investigadores del grupo de estudios de arqueología, antigüedad y territorio de la universidad, liderados por Adolfo Fernández, director científico de este proyecto.

Esta última campaña de excavación se desarrolló desde el pasado verano en la antigua escombrera de la fábrica de salazón, construida en el siglo I.

Y es así como se han reconstruido «todas las fases de Adro Vello en base a datos científicos bastante sólidos», lo que permite a los expertos interpretar toda la evolución de un yacimiento «muy complejo», explica Fernández.

Para añadir que «la excavación en la escombrera de esta fábrica es muy interesante y nos ha dado mucha información», al ser un espacio «muy rico en materiales».

Sobre la fábrica de salazón se construyó, a posteriori, una casa bajo imperial tardorromana y en la época altomedieval la zona fue transformada en lugar eclesiástico, remarcan los investigadores.

Así surgió una extensa necrópolis y la iglesia original de San Vicente de O Grove, trasladada en el siglo XVIII a su actual emplazamiento.

La arqueóloga Patricia Valle y la restauradora Marta Lago formaron parte del proyecto, dirigido a lograr que todas las estructuras de Adro Vello, incluidos muros y tumbas, «pudieran quedar al aire libre y no se degradaran».

A mayores se efectuaron trabajos de restauración de los cuatro tanques de la fábrica de salazón, sometidos a un tratamiento de conservación centrado, sobre todo, en la base de mortero de cal de sus paredes.

335.000 euros

Con estas labores, en las que se invirtieron alrededor de 65.000 euros –el proyecto total supuso un desembolso de 335.000–, salieron a la luz el citado vertedero, restos de la limpieza de pescado, piezas de cerámica y monedas, «lo cual viene a confirmar la importancia de este Bien de Interés Cultural para entender la historia de Galicia desde un punto de vista arqueológico, científico y cultural», explicó Miramontes.

El mismo que hizo hincapié en que la Xunta no solo impulsó las excavaciones realizadas y diversas tareas de conservación y adecuación del yacimiento, sino que, en colaboración con la Archidiócesis de Santiago, creó «un aula interpretativa que facilita la comprensión de los restos conservados», situada en un inmueble anexo a la casa rectoral de San Vicente de O Grove.

Centro de interpretación

Un centro interpretativo, cabe recordar, provisto de una docena de paneles explicativos en los que se abordan «la historia y el significado del yacimiento», además de exponerse «una maqueta, un sarcófago de piedra y la réplica de la Moeda Xacobea da Traslatio» encontrada en Adro Vello durante las excavaciones dirigidas por el profesor Carro en 1985.

Todo esto, explicó el director xeral de Patrimonio Cultural, forma parte del plan de actuaciones arqueológicas de la Xunta, dotado en el presente ejercicio de una partida de 500.000 euros destinada a la realización de una veintena de actuaciones arqueológicas en toda la provincia de Pontevedra.

Cifra que se eleva hasta 1,5 millones de euros si se toman como referencia las 81 propuestas de excavación, limpieza, prospección, reparación, documentación, divulgación y/o consolidación emprendidas en los yacimientos de toda Galicia, tanto en solitario como en colaboración con instituciones académicas y ayuntamientos.