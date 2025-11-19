El Concello inicia en Besomaño una gira por las parroquias para escuchar a los vecinos
El gobierno explica que expondrá proyectos realizados y otros en gestión
El Concello de Ribadumia inicia este domingo una serie de reuniones con vecinos de las diferentes parroquias para exponer los proyectos ejecutados y actuaciones de futuro en las que está trabajando, además de atender preguntas y demandas de la ciudadanía.
Esta primera tendrá lugar en Besomaño, a las 10.30 horas. Más concretamente, en su centro social y está abierta a todos los vecinos interesados en conocer las iniciativas que se han desarrollado, pero también cuestiones pendientes y en gestión, según explica el alcalde, David Castro, en un bando emitido estos días en el que invita a los ribadumienses a acudir a esta cita y siguientes.
Le seguirán reuniones del mismo tipo en el resto de parroquias. Las fechas y el orden se irán anunciando próximamente y desde el Ejecutivo municipal también quieren que sea un momento para que los vecinos puedan plantear cara a cara preguntas y propuestas de mejora. Una iniciativa similar a la que está haciendo el alcalde de Cambados desde unas semanas.
