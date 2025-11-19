Cambados reivindica el 25-N con un mural de Alejandro Lamas

La Concellería de Igualdade de Cambados reivindica este año la eliminación de la violencia contra la mujer con un gran mural del reputado artista Alejandro Lamas. En su creación participarán alumnos de la Escola de Música y del Conservatorio. No faltará la lectura del manifiesto el día 25 y jóvenes estudiantes de estos centros le pondrán música.

La concejala Mar Pérez reconoce que este año ha ajustado el programa en torno a esta efeméride debido al plan de austeridad al que está sometido el Concello; para no superar la partida presupuestaria, que quedó casi agotada tras sufragar más de dos meses de campamento gratuito de verano para conciliar la vida laboral y familiar, según destacó.

Así, los actos quedan reducidos a la pintura del mural con el artista de Narón, que medirá más de cuatro metros de ancho y dos de alto en una pared interior del auditorio de A Xuventude. La edila explica que el diseño «será una sorpresa» y que eligieron este espacio como una manera de llegar al máximo número de escolares porque «en este centro estudian muchos niños de todos los colegios de Cambados y no era posible ir centro por centro».

Lamas también es el autor de la cartelería de este año, que lleva el lema «Coidando de nós» y que está inspirada en la lucha contra la violencia vicaria con la figura de una mujer empoderada que protege a una niña. Pérez explica que lo eligió porque en otras ocasiones ha colaborado desinteresadamente prestando sus obras de arte, pero sobre todo porque «con sus acuarelas sabe reflejar muy bien lo que queremos transmitir en esta efeméride y plasmar el cariño materno, el colo..».

La concejala considera importante mantener cuestiones divulgadoras como esta para que la fecha no pase inadvertida, por eso tampoco faltará la concentración de repulsa por la violencia machista y la lectura del manifiesto el día 25. Será en la plaza del Concello, a las 20 horas, y contará con las jugadoras sénior del Xuven, Cambados y el XAV. En caso de lluvia, será en el Consistorio.