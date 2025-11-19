«Buen trato» como antídoto contra el machismo

El Concello de Vilagarcía conmemorará este año el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres poniendo el foco en el «bo trato» como base para prevenir las violencias machistas y construir una convivencia más igualitaria. Bajo el lema «VilaBoTrato», la campaña puesta en marcha por el área de Igualdade municipal ya se puede ver en las calles a través de marquesinas, autobuses urbanos y carteles repartidos por comercios y locales de hostelería.

«La buena relación es fundamental para prevenir la violencia machista, para vivir y convivir en armonía en una sociedad», destacó la concejala de Igualdade, Tania García, al presentar la iniciativa y programación del 25-N. La propuesta se apoya en un innovador proceso de escucha activa. Alumnado de distintos centros educativos y personal municipal participaron en talleres dinamizados por la agencia de comunicación Mulleres Creativas y Creadoras «Peaky Branders» y de los que salieron las frases que ahora ilustran la campaña.

De esas sesiones surgieron definiciones muy concretas de lo que implica el buen trato desde una perspectiva de género: «No es solo quien hace la comida, es quien puede estar en el salón»; «Es ponerse de frente contra las violencias machistas, no normalizarlas»; «Buen trato es que nadie decida sobre mi cuerpo, ni en broma»; o «Es no cuestionarme por ser mujer y joven».

También se abordaron ámbitos como como los sentimientos y las relaciones –«en nombre del amor, nadie puede decirte con quién puedes hablar»–, los cuidados – «cuatro manos no llegan, necesitamos una villa que cuide»– o incluso el urbanismo: «una ciudad con las calles iluminadas, para poder caminar sola y sentirme segura».

El Concello ya luce la pancarta relativa a la reivindicación. / Iñaki Abella

La programación del 25-N arrancará este viernes con un festival reivindicativo en el Auditorio dirigido al alumnado de los centros educativos, en el que se trabajará la lucha contra la violencia machista a través de la música de la artista Pauliña y sus canciones de temática feminista. Ese mismo día (20.30 horas) en el Salón García se proyectará la película «Soy Nevenka», dirigida por Icíar Bollaín y candidata a cuatro premios Goya en 2024. La sesión, organizada por el Cine Clube Ádega con financiación del Área de Igualdade, será de entrada libre hasta completar aforo.

El martes 25, a las 12.00 horas, tendrá lugar en la entrada del Concello la lectura del manifiesto institucional de la Fegamp con motivo del 25-N, en un acto amenizado por la Escola Municipal de Música. En caso de lluvia, se trasladará al salón de plenos. La programación se cerrará el viernes 28, a las 19.30 horas en el Salón García, con la representación teatral «A peito descuberto», obra protagonizada por Marta Carrillo y basada en su experiencia sobre la lactancia y la maternidad, contada desde el humor, la denuncia social y la emoción compartida. La entrada también será libre.

La campaña «VilaBoTrato» tendrá continuidad en las redes sociales y en la web municipal, donde se colgará el proyecto completo. Además, la Área de Igualdade seguirá recogiendo nuevas definiciones de «buen trato» para seguir construyendo una Vilagarcía identificada con este concepto. Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas y frases al correo vilabotrato@vilagarcia.es para ser estudiadas.