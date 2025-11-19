El BNG exige mejoras en el colegio Rosalía de Castro

El BNG de Vilagarcía llevará a pleno una moción en la que reclama la reparación inmediata de las deficiencias que presenta el CEIP Rosalía de Castro, en Carril, un centro que este año cumplió medio siglo y que, según la formación liderada por Xabier Rodríguez, acumula problemas que suponen un riesgo para cualquier persona que pase por el centro.

Señalan al respecto que recientes incidentes evidencian la falta de atención al edificio. Se refieren en concreto al caso de un alumno que tuvo que ser atendido de urgencia tras sufrir una caída y golpearse la cabeza, debido al mal estado de firme de los patios.

También se refieren al grave deterioro de los canalones hasta el punto de que «ya no se trata solo de goteras, sino de que literalmente llueve dentro». Además, esos patios cuentan con un pavimento de piedra rodada que provoca resbalones. Desde el propio centro se habría solicitado en varias ocasiones sustituir ese firme por hormigón u otro material más adecuado, demanda aún no resuelta.

El edificio también presenta filtraciones de agua en otros espacios de uso diario como el aula de psicomotricidad o la biblioteca. A ello se suma, según el BNG, la necesidad de renovar la carpintería metálica exterior para un mejor aislamiento que facilite la conservación del calor en otoño e invierno.

Para el Bloque, este caso es «una muestra más del desinterés» que la Consellería de Educación, a su juicio, mantiene con los centros educativos de Vilagarcía, citando en este sentido a los colegios de A Lomba, O Piñeiriño y Rubiáns. «No se puede jugar con la seguridad y la salud de los escolares. La actividad diaria de un centro de enseñanza debe desarrollarse con las máximas garantías y con prevención de riesgos», subrayan para recordar la responsabilidad de la administración autonómica a la hora de garantizar ese cumplimiento. Una postura que buscará apoyos en el próximo pleno.