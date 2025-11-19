Black Friday y Navidad: el agosto de los ciberdelitos

Vilagarcía de Arousa y Valga acogieron ayer sendas actividades formativas de ciberseguridad. Se trata de acciones en las que se enseñan trucos para reconocer páginas web fraudulentas, intentos de «phishing» (robo de datos bancarios o contraseñas a través de correos electrónicos) o de estafa en aplicaciones de compraventa entre particulares, y cómo realizar compras online de forma segura.

Las precauciones en las compras de internet son más importantes si cabe a esta altura del año, puesto que entre el Black Friday y las compras de Navidad las operaciones online se multiplican y, con ellas, los ciberdelitos. En el caso de Vilagarcía, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) desplegó la campaña «Experiencia Incibe», que continuará hasta el sábado en la plaza de la II República, en horario de mañana y tarde. En Valga, el aula Cemit acogió un curso en el que participaron una veintena de personas.

Personal de Incibe, en Vilagarcía. / Iñaki Abella

En Vilagarcía, el Incibe (que depende del Ministerio de Transformación Digital) ha desplegado una infraestructura dividida en dos grandes zonas: un camión desplegable con capacidad para 60 personas, y un área exterior. Hay exposiciones de contenidos didácticos, charlas y hasta un «escape room» con el que aprender a superar riesgos digitales y a desarrollar acciones para evitar y gestionar amenazas.

Participantes en el curso de Valga. / FdV

Durante la jornada de ayer participaron en las actividades alumnos del colegio Sagrada Familia y del Centro de Educación Especial. También acudió el alcalde vilagarciano, Alberto Varela, quien declaró que gracias a esta iniciativa, «nuestros vecinos estarán más protegidos contra las estafas y los peligros en internet, un problema actual que puede afectar a cualquiera, independientemente de la edad».

Mientras, en Valga, se trató de una jornada celebrada en el Aula Cemit, y organizada por la Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia). Los monitores alertaron a los asistentes sobre los riesgos de los bonos regalo no solicitados o los sorteos en los que se ofrecen premios muy valiosos. En la sesión formativa también se advirtió contra los riesgos relacionados con los juguetes inteligentes, que cada vez proliferan más, «pero que pueden tener peligros si no se saben utilizar correctamente», apuntan desde la administración local. Finalmente, se realizaron ejercicios prácticos para detectar acciones maliciosas.