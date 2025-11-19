Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barrantes se prepara para cuatro días de patronales

El programa de la asociación vecinal San Andrés incluye música, baile, actos litúrgicos y sorpresas

Una misa de San Andrés anterior.

Una misa de San Andrés anterior. / Noé Parga

Lucía Romero

Ribadumia

Barrantes entrará el viernes 28 en un completo programa para celebrar sus fiestas patronales en honor al Nazareno, San Andrés y Santa Lucía. Se extenderá hasta el 8 de diciembre con los tradicionales actos litúrgicos y animación musical, entre otras cosas.

Las misas contarán con las corales San Sadurniño de Cambados, Santa Mariña de Cambados, O Noso Aire de Meis y Voces Amigas de Vilagarcía, mientras que en la parte lúdica, la asociación San Andrés de Barrantes ha contratado a Xironsa, Con de Xido, Volandeira y al dúo Sintonía de Vigo, este para el baile del día 29.

En esta jornada también habrá degustación de rosca y se sorteará una gran cesta de Navidad, además de otras sorpresas.

Desde la entidad agradecen las aportaciones realizadas por los vecinos para hacer posible este programa en el que también colabora el Concello.

