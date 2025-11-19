Barrantes se prepara para cuatro días de patronales
El programa de la asociación vecinal San Andrés incluye música, baile, actos litúrgicos y sorpresas
Barrantes entrará el viernes 28 en un completo programa para celebrar sus fiestas patronales en honor al Nazareno, San Andrés y Santa Lucía. Se extenderá hasta el 8 de diciembre con los tradicionales actos litúrgicos y animación musical, entre otras cosas.
Las misas contarán con las corales San Sadurniño de Cambados, Santa Mariña de Cambados, O Noso Aire de Meis y Voces Amigas de Vilagarcía, mientras que en la parte lúdica, la asociación San Andrés de Barrantes ha contratado a Xironsa, Con de Xido, Volandeira y al dúo Sintonía de Vigo, este para el baile del día 29.
En esta jornada también habrá degustación de rosca y se sorteará una gran cesta de Navidad, además de otras sorpresas.
Desde la entidad agradecen las aportaciones realizadas por los vecinos para hacer posible este programa en el que también colabora el Concello.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Investigan si fue atacada una joven de Vilagarcía herida grave con un cuchillo de cocina
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- O Grove: 17 toneladas de centollo y 300.000 euros en cinco días
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR