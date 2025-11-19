La Audiencia provincial de Oviedo absuelve a Oubiña de un delito contra la salud pública

El arousano Laureano Oubiña ha sido absuelto en la causa que había abierta contra él en la Audiencia Provincial de Oviedo, en la que se le vinculaba a un grupo criminal que adquiría cocaína en Galicia para venderla en el Principado de Asturias. El alto tribunal considera que, a pesar de que hubo contactos entre el arousano y uno de los integrantes de la trama, «no es razón suficiente para deducir la participación en el delito» contra la salud pública del que estaba acusado, por lo que procede su absolución.

Los hechos por los que estaba acusado Oubiña, que se declaró inocente desde el primer momento, se remontan al año 2017, cuando la Guardia Civil comenzó a realizar un seguimiento a un grupo criminal que adquiría cocaína en Galicia para distribuirla, posteriormente, en diferentes puntos del Principado de Asturias. Uno de los miembros se desplazó a Galicia, manteniendo una conversación telefónica con Laureano Oubiña, «sin que consten los pormenores de lo que en ella trataron ni que tuviese por objeto su mediación en la operación que iba a desarrollar». Ambos mantuvieron un encuentro en un conocido restaurante de Vilanova, «sin que tampoco consten los pormenores», pero «el resultado de las pruebas practicadas no permite alanzar el grado de certeza que toda sentencia penal condenatoria requiere».

Oubiña declaró durante el proceso que conocía a uno de los implicados, con el que habría hablado en tres ocasiones. La primera de ellas a través de un familiar porque iba a venir a Galicia «a hacer unos trabajos y le iba a mandar un sumario de un familiar» que conocía Oubiña de su estancia en prisión. Comieron juntos en octubre de 2017, encuentro que se volvió a registrar un par de semanas más tarde, donde le entregó el sumario y le pidió que le recomendase un abogado para defender a su familiar, aunque nunca más volvió a registrarse un contacto. El testimonio de ambos corrobora este relato y, aunque el tribunal considera que no es razón suficiente para excluir la participación del arousano. De todas formas, el tribunal considera que esa participación «no puede deducirse sino de lo que no dejan de ser mersas sospechas o conjetures, resultando significativo de ello que la Guardia Civil no hubiese obtenido posteriores informaciones o indicios sólidos en que sustentarla». Incide en el hecho de que Laureano Oubiña fue puesto en libertad de forma inmediata, «cuando la gravedad de los hechos que se le imputan, de contar con un principio de prueba solvente, en modo alguno lo justificaría».

La sentencia también descarta la relación de Oubiña con más miembros del grupo y apunta que el arousano «no niega las conversaciones telefónicas mantenidas» con uno de sus miembros, pero no se deducen pruebas.

Desde el principio, Laureano Oubiña mantuvo su inocencia y aseguró no tener nada que ver con esta operación, una causa en la que el Ministerio Fiscal le pedía tres años de prisión.