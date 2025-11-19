Arousa afronta el periodo de gripe con un nivel modesto de vacunación

El periodo de gripe se está haciendo notar con fuerza en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Las ausencias de alumnos en los centros educativos ya son numerosas, y en el Hospital do Salnés hay pacientes ingresados con patologías respiratorias tanto en la segunda como en la tercera planta. Una situación que podría empeorar en las próximas semanas puesto que los niveles de vacunación están siendo modestos, si se comparan con el resto de áreas sanitarias gallegas.

En el caso de los mayores de 60 años, por ejemplo, se han inmunizado contra la gripe algo menos del 43 por ciento de los pacientes de O Salnés-Pontevedra en esa franja de edad, cinco puntos menos que en el área de A Coruña-Cee, que es donde más se están protegiendo los ciudadanos. A cambio, el dato de O Salnés-Pontevedra sí es mejor que el de Vigo, donde por el momento se han vacunado menos del 34 por ciento de los pacientes mayores de 60 años.

Es igualmente discreto el volumen de inmunizados en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés entre los mayores de 65 años, pues se han vacunado el 53 por ciento, seis puntos por debajo de A Coruña. En el caso de los niños, las cifras totales han mejorado con la ampliación hasta los 11 años de la dosis intranasal, indolora. La cobertura en O Salnés supera el 35 por ciento, pero aún así está por debajo de la media gallega (de casi el 40 por ciento) y de las áreas sanitarias coruñesas (A Coruña-Cee, y Santiago-Barbanza), que es donde más se está vacunando en Galicia en esta temporada.

Desde la Xunta se ha advertido que la comunidad empieza a entrar en una situación epidémica de gripe, y que podría tener su pico en plenas fiestas de Navidad. La vacuna es la herramienta más efectiva contra las complicaciones graves de esta enfermedad.