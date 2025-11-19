Arousa afronta el periodo de gripe con un nivel modesto de vacunación
La inmunización en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés va muy por debajo de la registrada en A Coruña o Santiago
La mitad de los mayores de 65 años ya se han puesto la inyección
El periodo de gripe se está haciendo notar con fuerza en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Las ausencias de alumnos en los centros educativos ya son numerosas, y en el Hospital do Salnés hay pacientes ingresados con patologías respiratorias tanto en la segunda como en la tercera planta. Una situación que podría empeorar en las próximas semanas puesto que los niveles de vacunación están siendo modestos, si se comparan con el resto de áreas sanitarias gallegas.
En el caso de los mayores de 60 años, por ejemplo, se han inmunizado contra la gripe algo menos del 43 por ciento de los pacientes de O Salnés-Pontevedra en esa franja de edad, cinco puntos menos que en el área de A Coruña-Cee, que es donde más se están protegiendo los ciudadanos. A cambio, el dato de O Salnés-Pontevedra sí es mejor que el de Vigo, donde por el momento se han vacunado menos del 34 por ciento de los pacientes mayores de 60 años.
Es igualmente discreto el volumen de inmunizados en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés entre los mayores de 65 años, pues se han vacunado el 53 por ciento, seis puntos por debajo de A Coruña. En el caso de los niños, las cifras totales han mejorado con la ampliación hasta los 11 años de la dosis intranasal, indolora. La cobertura en O Salnés supera el 35 por ciento, pero aún así está por debajo de la media gallega (de casi el 40 por ciento) y de las áreas sanitarias coruñesas (A Coruña-Cee, y Santiago-Barbanza), que es donde más se está vacunando en Galicia en esta temporada.
Desde la Xunta se ha advertido que la comunidad empieza a entrar en una situación epidémica de gripe, y que podría tener su pico en plenas fiestas de Navidad. La vacuna es la herramienta más efectiva contra las complicaciones graves de esta enfermedad.
Los mayores de 80 años aún temen al covid
Las tasas de vacunación de covid son algo más bajas, excepto entre los pacientes de más de 80 años. En el caso del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, se han vacunado contra esta enfermedad el 60,5 por ciento de los mismos (la campaña todavía no está concluida), lo que indica que los octogenarios aún prefieren protegerse contra el coronavirus, cinco años y medio después del inicio de la pandemia mundial.Sin embargo, las tasas de vacunación ya bajan mucho entre los septuagenarios, puesto que entre los 70 y los 79 años solo acudieron a vacunarse el 42 por ciento de los pacientes, según los datos del Observatorio Galego de Saúde Pública, actualizados al lunes pasado.Los porcentajes son mucho más bajos en el caso de los sanitarios y las embarazadas. Entre los primeros, hasta ahora se han vacunado contra el covid el 23 por ciento de los trabajadores de la sanidad de Pontevedra-O Salnés, lo que supone el segundo peor dato de las siete áreas sanitarias de Galicia. En cuanto a las embarazadas, se han vacunado contra el covid el 5,2 por ciento, lo que también supone el segundo peor dato de Galicia, siete puntos por debajo del de la demarcación de A Coruña-Cee.
