La ANPA de Rubiáns se reúne con Mobilidade

La asociación de padres de alumnos del colegio de Rubiáns celebra mañana jueves una reunión con el subjefe de Mobilidade de la Xunta de Galicia, para abordar el proyecto de cambio de horario lectivo del centro. El encuentro será a media mañana en San Caetano, y los padres confían en obtener un compromiso por parte de la Xunta para el curso próximo.