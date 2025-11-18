La Xunta licita el remate del Camiño Francés en Vilanova por 890.000 euros
El vial de Baión permanece inacabado desde hace varios años y las obras permitirán crear enlaces con la PO-531 en A Lagoa y con la PO-301 en la rotonda de Ponte Arnelas
A. G.
Tras años de espera, la remodelación del antiguo Camiño Francés que bordea el río Umia a su paso por la parroquia vilanovesa de Baión, quedará completada tras anunciar ayer la Xunta la licitación de los dos enlaces necesarios para que pueda ser utilizado. Las obras, que tendrán un coste de licitación de 890.000 euros, permitirán unir ese vial con la PO-531 en A Lagoa y con la PO-301 en la rotonda de Pontearnelas, dotando a este vial de la funcionalidad que le falta en estos momentos. Desde la Xunta explicaban ayer que la intención de estas obras es vertebrar la comarca de O Salnés, uniendo este vial con las carreteras autonómicas más importantes.
Vivenda e Planificación de Infraestruturas prevé licitar la ejecución de las obras en las próximas semanas para ejecutarlas a lo largo de 2026. El plazo de ejecución será de doce meses. En el caso de la PO-531, el proyecto diseñado por la Axencia Galega de Infraestruturas, propone la conexión mediante un cambio de sentido con carril central de espera, a la altura del kilómetro 17+180 de la vía autonómica. La semiglorieta tendrá cinco metros de radio exterior con carril central de espera de tres metros de ancho. En lo referente a la conexión con la PO-301 y la PO-300, el nuevo eje se conectará a la glorieta existente en ese cruce. La rotonda se modificará, pasando de una morfología circular a otra oval con dos carriles de circulación.
El antiguo Camiño Francés se remodeló aprovechando el desarrollo de la concentración parcelaria de Baión. Eso permitió ampliarlo y reducir zonas de riesgo para la conducción, pero se quedó sin salidas tanto en el norte (PO-531) como en el sur (rotonda de Ponte Arnelas) situación que se solventará con estas obras.
Más de medio millón para mejorar viales en Sanxenxo y Meaño
Además de la sobras en el Camiño Francés, el Consello de la Xunta también sacó a contratación la mejora del drenaje en las carreteras autonómicas PO-550 y PO-504 a su paso por los municipios de Meaño y Sanxenxo. La previsión de la Xunta es licitar los trabajos en las próximas semanas por un importe que rondará los 530.000 euros. Esa actuación tendrá un plazo de ejecución de doce meses y estará coordinada entre las consellerías de Medio Ambiente y de Infraestruturas .La actuación, consideran desde la Xunta, tendrá consecuencias positivas tanto para estas dos vías autonómicas como para la calidad de las aguas de la ría de Arousa, ya que se espera que sirva para resolver los problemas hidráulicos que ocurren en algunos tramos, mejorando los sistemas de drenaje y separarlos de la red de saneamiento en las zonas más próximas a la ría de Arousa. En concreto, los estudios previos han identificado hasta una decena de puntos problemáticos, dos en la PO-504 en su tramo más próximo a la PO-550, mientras el resto se concentran en esta última. Las obras también incluyen la mejora de la accesibilidad peatonal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Investigan si fue atacada una joven de Vilagarcía herida grave con un cuchillo de cocina
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad
- O Grove: 17 toneladas de centollo y 300.000 euros en cinco días
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR