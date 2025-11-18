La Xunta licita el remate del Camiño Francés en Vilanova por 890.000 euros

Tras años de espera, la remodelación del antiguo Camiño Francés que bordea el río Umia a su paso por la parroquia vilanovesa de Baión, quedará completada tras anunciar ayer la Xunta la licitación de los dos enlaces necesarios para que pueda ser utilizado. Las obras, que tendrán un coste de licitación de 890.000 euros, permitirán unir ese vial con la PO-531 en A Lagoa y con la PO-301 en la rotonda de Pontearnelas, dotando a este vial de la funcionalidad que le falta en estos momentos. Desde la Xunta explicaban ayer que la intención de estas obras es vertebrar la comarca de O Salnés, uniendo este vial con las carreteras autonómicas más importantes.

Vivenda e Planificación de Infraestruturas prevé licitar la ejecución de las obras en las próximas semanas para ejecutarlas a lo largo de 2026. El plazo de ejecución será de doce meses. En el caso de la PO-531, el proyecto diseñado por la Axencia Galega de Infraestruturas, propone la conexión mediante un cambio de sentido con carril central de espera, a la altura del kilómetro 17+180 de la vía autonómica. La semiglorieta tendrá cinco metros de radio exterior con carril central de espera de tres metros de ancho. En lo referente a la conexión con la PO-301 y la PO-300, el nuevo eje se conectará a la glorieta existente en ese cruce. La rotonda se modificará, pasando de una morfología circular a otra oval con dos carriles de circulación.

El antiguo Camiño Francés se remodeló aprovechando el desarrollo de la concentración parcelaria de Baión. Eso permitió ampliarlo y reducir zonas de riesgo para la conducción, pero se quedó sin salidas tanto en el norte (PO-531) como en el sur (rotonda de Ponte Arnelas) situación que se solventará con estas obras.