Vilanova Centro reedita los rascas de Nadal con 10.000 euros en premios
La campaña se desarrollará de diciembre a enero en los comercios adheridos
La asociación de comerciantes Vilanova Centro presentó una nueva campaña de rascas para Navidad, que se desarrollará del 9 de diciembre al 5 de enero y en la que repartirá 10.000 euros en premios.
La directiva estuvo arropada por el director xeral de Comercio de la Xunta, Gabriel Alén, y el alcalde, Gonzalo Durán, entre otras autoridades, y explicaron su funcionamiento. Con cada compra en los establecimientos adheridos, los clientes se llevarán una rasca que puede llevar premios directos de entre cinco y 300 euros.
Las autoridades alabaron esta iniciativa que busca incentivar el consumo en el comercio local, exponiendo sus beneficios frente a otras opciones, además de fidelizar a quien ya confía durante todo el año.
En total, se repartirán 10.000 euros en premios, que también pueden ser de 10,20, 50, 100 y 200 euros, y no es la primera vez que Vilanova Centro opta por esta vía para su campaña navideña. De hecho, el método de los rascas siempre ha tenido una gran acogida.
Durante su visita, el director xeral recordó iniciativas de la Xunta para apoyar a asociaciones como esta y dinamizar la economía y el empleo y fijar población en el territorio. Así, hizo mención a los bonos Activa Comercio que, en sus dos ediciones, consiguieron movilizar más de 22,3 millones de euros (en Pontevedra supuso 9 millones en ventas), según explicó.
