Los trabajos de recuperación de la zona hundida en A Compostela finalizarán hoy

El Concello de Vilagarcía relaciona el socavón aparecido en la playa Compostela a la rotura de una de las tuberías de pluviales que desembocan en el mar.

Los operarios de Obras localizaron en la mañana de ayer el punto exacto del daño en el tramo soterrado que cruza la arena hasta el mar. La previsión de los trabajos pasa por reparar la tubería y utilizar maquinaria municipal para trasladar y extender arena hasta recubrir por completo la zona afectada.

Sobre el motivo de lo sucedido, el personal municipal de Emerxencias concluyó que la red de pluviales que pasa por Rosalía de Castro colapsó por las lluvias, lo que provocó que los aliviaderos que dan a la playa expulsasen gran cantidad de agua que fue llevando la arena hasta formar ese importante agujero.

En paralelo, el Concello ha activado un dispositivo especial de limpieza en el arena. Operarios de Urbaser, apoyados por un tractor y una brigada manual, retiran restos de madera, plásticos y otros residuos arrastrados por el temporal. Los trabajos se prolongarán esta semana y la próxima, aprovechando también para remover la parte alta de la playa y prevenir el rebrote del cadillo.