La terminal de asfalto del Puerto de Vilagarcía creará 19 puestos y costará 28 millones

Uno de los mayores comerciantes independientes de petróleo crudo del mundo, Gunvor Group, ha dado otro paso en su desembarco en el Puerto de Vilagarcía. Su proyecto está en exposición pública y consiste en la construcción de una terminal para almacenar asfalto llegado por vía marítima con una capacidad anual de 300.000 metros cúbicos de esta materia. El presupuesto que maneja es de 28 millones de euros y prevé crear 19 puestos de trabajo directos.

La multinacional ejecuta el proyecto a través de su filial Betunes Gallegos y pretende que las nuevas instalaciones empiecen a funcionar el próximo año. Según el proyecto, levantará tres nuevos depósitos con una altura máxima de 27 metros y rehabilitará cinco ya existentes.

La terminal estará formada por dos plantas separadas por una distancia de cien metros. En una va a desmantelar unas construcciones existentes, consistentes en siete depósitos, entre otras cosas, y que pertenecieron a Foresa. Aquí levantará tres de los nuevos tanques de almacenamiento, con entre 20 y 27 metros de altura y una capacidad total útil de 31.000 metros cúbicos. También construirá un edificio principal de oficinas y otros para equipamientos necesarios.

En cuanto a la otra parte, realizará reparaciones y mejoras para reutilizar la infraestructura de la sociedad Nynas, que se dedicaban a la misma actividad. Son cinco tanques de entre 7 y 20 metros de alto.

Según la memoria que permanece a exposición pública, prevé generar 14 y cinco puestos de trabajo, en cada una. Asimismo reservará una superficie para la canalización enterrada; una tubería calefactada con un sistema de aceite térmico, necesaria para trasladar el bitumen desde los barcos que lleguen al muelle de Comboa.

Un posible mural paisajístico

En cuanto a la integración paisajística, el mismo documento señala que las nuevas instalaciones son similares a las ya existentes y que las «mayores afecciones» vendrán dadas por las dimensiones de los tres nuevos tanques y respecto al paisaje más cercano, cuestión que se tendrá en cuenta a la hora de elegir sus acabados. De hecho, no descarta pintarles algún mural que haga referencia a instalaciones portuarias características, como grúas o algo similar, para «convertirlos en hitos paisajísticos en el recorrido de los paseantes por ese límite portuario urbano».

El proyecto forma parte de los planes de expansión de esta multinacional registrada en Chipre, pero con oficina principal en Ginebra (Suiza) y que obtiene crudo y productos de petróleo refinado de más de cien países con una facturación anual que, en 2021, fue de 135 billones. Su implantación en Vilagarcía tiene por objetivo «almacenar bitumen para su empleo por terceros, favoreciendo la existencia de un volumen elevado que permita abastecer al mercado, por otro lado, reducir los tiempos de suministro actuales».

Descarta efectos sobre las dos casas catalogadas en la zona

En 2024, la Xunta aprobó la declaración de Proyecto Industrial Estratégico (PIE) tras la solicitud de la multinacional Gunvor Group, que ha tenido que realizar otros trámites aunque las instalaciones son parecidas a las ya existentes en estos terrenos, con una imagen típica ya del ámbito al que pertenecen, del tejido industrial-portuario.

Una de las cuestiones destacadas es la proximidad de dos elementos catalogados en el PXOM de Vilagarcía: la casa de los González-Garra y la de los duques de Terranova. Así las cosas, se hace necesaria la consulta con Patrimonio, pero en su informe, la empresa concluye que «las vistas directas desde los elementos patrimoniales hacia las instalaciones que se proponen están mitigadas o anuladas por barreras arboladas que impiden una relación directa entre los elementos patrimoniales citados y las dos zonas de intervención».

La memoria y el proyecto completo pueden consultarse en el portal de la Consellería de Economía y el plazo de alegaciones expira el 31 de diciembre. Según la misma, con esta instalación, la firma quiere contribuir a la economía local, a la consolidación del Puerto y a crear sinergias con otras empresas gallegas.