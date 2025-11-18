La sociedad de A Illa busca fórmulas para revalorizar y preservar sus montes

Los propios vecinos de A Illa fueron los primeros en proteger el parque de Carreirón con vallas antes de la llegada masiva de turistas y, a través de entidades como el colectivo ecologista Gaia, siempre se ha apostado por recuperar las especies autóctonas en espacios comunes frente a la proliferación de especies pirófitas como el eucalipto. Conscientes de la importancia que tienen para el municipio, varios colectivos se reunieron este fin de semana con el objetivo de buscar iniciativas que permitan revalorizar este espacio, tan importante como el litoral.

En esa reunión se reflexionó sobre como proteger y cuidar mejor, entre todos, el monte vecinal en mancomún, pero también los terrenos privados, porque «nuestras zonas verdes de bosque autóctono no solo mejoran el paisaje, sino que también son fundamentales para la calidad de vida de nuestro municipio».

Durante el encuentro también se abordó la problemática de los incendios que, si bien en A Illa no han sido preocupantes en los últimos tiempos, temen que puedan ser tan virulentos como los que se han registrado en otros puntos de la geografía gallega. Por ese motivo, explican desde Arousa en Transición, entidad que impulsó este encuentro, «celebramos este encuentro, para repensar y planificar nuestros montes, velando por el cumplimiento del perímetro de 50 metros de protección a casas, carreteras, campings, para que puedan estar libres de matorral, pinos y eucaliptos», el principal combustible para este tipo de incendios. Los participantes también recordaron, a través de Nito Dios, responsable de Gaia, como después del confinamiento «todos nos echamos al monte para buscar bienestar, calma, paz y refugio en un lugar que siempre nos acoge y que debemos cuidar de la mejor manera posible».

El encuentro se va a repetir el próximo 13 de diciembre en lo que definen como «una jornada de inspiración a la que están invitados todos los vecinos de A Illa».

Arousa en Transición puso en marcha este encuentro con el objetivo de intercambiar opiniones, pero sobre todo, de repensar y planificar, de forma conjunta, el monte para preservarlo y convertirlo en un patrimonio vivo. Para ello entendieron que lo mejor era contar con la implicación del mayor número de colectivos a fin de crear «una red de colaboración para contribuir hacia una gestión más sostenible del monte, tanto el comunal como el privado, en la que se tenga en cuenta a las futuras generaciones».

Entienden que «estamos en un momento de cuidar, revitalizar e imaginar de manera colectiva el futuro del territorio», antes de que el turismo masivo o el abandono de estos espacios acabe por provocar situaciones preocupantes que dañen el alto valor paisajístico que esconden los montes de A Illa.