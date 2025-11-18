Rueda arropa al sector del mar en otro día de récord para la volandeira

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó hoy, martes, las obras de remodelación de la lonja de Cambados en las que están invirtiendo casi 1,4 millones de euros; una actuación «importante» con dinero de «todos los gallegos para seguir promocionando lo mejor que tenemos, el mejor marisco del mundo. Ahora que estamos hablando tanto de Galicia Calidade acabamos de ver una muestra perfecta», declaró.

Y es que el mandatario recorrió la rula escuchando las explicaciones de sus responsable y de la Cofradía sobre las diferentes especies que actualmente descarga la flota en el puerto de Tragove, destacando la volandeira y porque la cambadesa es la que más ventas realiza de este recurso en fresco de Galicia, concentrando el 75% total de la comunidad.

El patrón mayor, Alejandro Pérez, le trasladó el estado de optimismo de los marineros ante la actual campaña, que empezó hace dos semanas. Sobre todo porque ayer «se alcanzó el récord absoluto de ventas y además a muy buen precio», resumió Rueda. Se llegó a los 7.300 kilos tras días rozando las siete toneladas.

Una alegría con la que quedarse, en opinión del presidente: «Después de momentos muy difíciles y que pueden volver en el futuro, hay que disfrutar de lo que estamos viviendo en este momento, que esperemos se prolongue en los próximos meses, de muy buen producto y precio. Que la gente del mar, que tiene un trabajo tan duro y a veces poco agradecido, pueda disfrutar hoy de su trabajo, recolectando el mejor marisco del mundo y que necesita las mejoras instalaciones para que se pueda conservar, comerciar y poner en valor del mejor modo posible, y eso es lo que estamos haciendo en Cambados».

Detalles del proyecto

Una localidad que destacó por su potencia marinera, como parte de unos de los motores económicos gallegos y «es nuestro deber ayudar en todo lo que podamos a la muchísima gente que vive del mar. Esta inversión será devuelta; multiplicada por muchísimo a Galicia», añadió respecto a este proyecto.

La comitiva en la parte de la lonja de Cambados que aún está en obras. | Iñaki Abella

Cabe recordar que cuesta casi 1,4 millones de euros y permite renovar la sala de subastas, habilitar nuevos espacios de almacén, oficinas, vestuarios y aseo, así como instalar una nueva cubierta y construir un soportal para la carga y descarga y un área de 300 metros cuadrados para el tratamiento, limpieza y preparación del pescado.

A penas queda un mes para la campaña de Navidad y el presidente del Ejecutivo autonómico también deseó que sea próspera y que el sector pueda «recoger el beneficio de todo un año de esfuerzo».

Más de 600.000 kilos al año y 6,3 millones de euros en ventas

El presidente de la Xunta estuvo acompañado por otras autoridades autonómicas y locales y representantes del sector. Recorrió unas instalaciones que en los últimos meses han tenido que convivir con unas obras muy demandadas y necesarias para poner la rula al día en normativa, medios y espacio.

Alfonso Rueda explicó que, precisamente, el objetivo de las actuaciones es facilitar el crecimiento de esta lonja, en la que se descargan al año más de 600.000 kilos de pescado con un valor de 6,3 millones y «consolidar su liderazgo en la descarga de volandeira». Desde la Xunta recordaron otras medidas de apoyo al sector, que también benefician al cambadés, como la plataforma Lonxas galegas 4.0 o el Bono Peixe.