Quejas por la acumulación de agua en la PO-306 a su paso por O Terrón

Las últimas lluvias caídas en la comarca de O Salnés han puesto en evidencia un problema en la PO-306 a su paso por O Terrón: la acumulación de agua en la calzada no solo se convierte en un serio riesgo para los vehículos que transitan por ella, sino que está provocando inundaciones en los bajos de las viviendas próximas. El pasado fin de semana fue un ejemplo claro de una problemática que, para los vecinos, nace por la falta de urbanización de esa zona y la ausencia de una canalización de pluviales, que provoca la acumulación de agua sobre la calzada y la inundación de los bajos de las viviendas más próximas.

La queja no es algo nuevo, ya que se viene registrando desde que se remodeló el vial, pero pese a haber contactado en varias ocasiones tanto con la administración autonómica como con el Concello, nadie se ha puesto «a buscar una solución y mucho nos tememos que esta circunstancia acabe provocando algún siniestro grave en el futuro».

El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, reconocía ayer la problemática y ya ha encargado un informe técnico sobre lo que está ocurriendo en ese lugar. Durán recuerda que «antes de construirse las viviendas, había un paso de agua que evacuaba la lluvia hacia O Esteiro; ahora, ese paso no existe y queremos saber cuales son los motivos, porque se está acumulando el agua en la calzada». Achaca esta situación a «una intervención humana, porque no tiene explicación, y ahora habrá que recuperar la canalización para evitar que continúen registrándose esos problemas».