La mejilla recobra protagonismo

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, insiste en buscar la colaboración del sector bateeiro, lograr su unidad e incentivar la interacción y cooperación entre los productores, la comunidad científica y la propia administración.

Mañana tiene una nueva oportunidad para insistir en ello, toda vez que se reúne con los acuicultores en la Casa da Cultura-Auditorio Valle Inclán, en Vilanova de Arousa, para seguir desmenuzando los avances obtenidos con el proyecto Apromex, que básicamente se centra en buscar el modo de garantizar y mejorar la obtención de la mejilla (semilla o cría) que los bateeiros necesitan para encordar sus bateas.

Es un buen momento para hablar de ello, ya que en menos de dos semanas comienza oficialmente la campaña de recolección de esos alevines de mejillón en el litoral gallego.

Si bien es cierto que la actividad se retrasará unos meses, ya que con todas las bateas cerradas por biotoxinas y sin posibilidad de sacar al mercado el molusco comercial, habrá que esperar a poder despacharlo para hacer sitio en los viveros flotantes antes de colgar las cuerdas de cría.

Representantes del sector e investigadores en una presentación anterior del Apromex. / Iñaki Abella

Y no solo eso, sino que en muchos viveros se efectúan actualmente tareas de desdoble, es decir, el proceso mediante el que reparte el peso de una cuerda en dos o tres diferentes. Hay miedo a que los temporales provoquen desprendimientos importantes, y al desdoblar se trata de minimizar las posibles pérdidas.

Todo ello contratiempos que se suman a la alta variabilidad natural de la cría, lo cual justifica, precisamente, la necesidad de llevar a cabo estudios como el Apromex, centrado en la dinámica poblacional de esa semilla, sus posibilidades de aprovechamiento y el impacto ecológico de su extracción.

Una investigación que se complementa con la búsqueda de alternativas para abastecer al sector con el objetivo de hacerlo más resiliente y sostenible.

Esas son las claves del Apromex, puesto en marcha por la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Consellería do Mar mediante el personal técnico e investigador del Centro de Investigaciones Marinas (CIMA), Centro Tecnológico del Mar–Fundación Cetmar.

El análisis de las poblaciones de mejilla en el intermareal rocoso y su explotación; la evaluación de nuevos sistemas de captación y el desarrollo de sistemas de producción de semilla en condiciones controladas de criadero son los ejes fundamentales en los que se sustenta el Apromex, tal y como se explicará nuevamente en el foro de mañana.

El programa de mañana. / FdV

No hay que perder de vista, y la Consellería do Mar no lo hace, que el sector mejillonero, «de gran relevancia socioeconómica en Galicia», no es lo que es por la actividad de cultivo en batea propiamente dicha, sino que su razón de ser se debe a la disponibilidad de mejilla, obtenida principalmente de las rocas del litoral y de las cuerdas colectoras que cuelgan de las bateas.

En todo ello abunda el Apromex, y estas son algunas de las claves que se exponen esta tarde y permiten entenderlo:

Resultados de los muestreos previos a la campaña de cría.

Edgar No Couto, uno de los expertos del Centro de Investigaciones Marinas de Corón (CIMA), dará cuenta de los muestreos previos a la campaña de extracción de cría.

Se basa en un proyecto desplegado desde 2023 que ya en 2022 había permitido obtener información en más de mil puntos de observación, definiendo 270 localidades o tramos costeros de características homogéneas para estudiar la presencia y abundancia de mejilla, su explotación y su dinámica temporal y espacial de reclutamiento.

Teniendo siempre en cuenta las poblaciones de percebe, con este trabajo se trata de aumentar el conocimiento científico sobre la materia y asesorar a la administración y al propio sector.

Destacó en esta línea de investigación el análisis de la dinámica de reclutamiento y crecimiento por muestreo regular en las estaciones de seguimiento de Raeiros (O Grove) y Paxariñas (Sanxenxo).

Los datos obtenidos desde entonces en cuanto a geografía costera, abundancia larvaria y dinámica meteorológica y oceanográfica deben servir para explicar la variación de la distribución de mejilla, elaborar un atlas detallado con las diferentes zonas y ayudar a desarrollar modelos predictivos.

Así recolectan mejilla los bateeiros de Arousa / IÑAKI ABELLA

Las «long-line» de Muros para la obtención de cría.

Otro de los asuntos a plantear es el referido a la instalación del sistema conocido como «long-line» en la ría de Muros-Noia para captar mejilla en esas cuerdas suspendidas en el agua. Un proyecto de CIMA y el Centro Tecnológico del Mar (Cetmar) promovido por la Subdirección Xeral de Acuicultura da Consellería do Mar.

Es una de las líneas de investigación del Apromex, y sale a relucir esta tarde a manos de Carlos Gabín, investigador y director del CIMA de Corón (Vilanova). Fue precisamente allí donde, a finales de 2023, se presentó este proyecto, que nació con seis líneas de cultivo que iban a permitir soportar hasta 4.000 kilos de cría de mejillón.

Este sistema de fijación de semilla en el medio natural es también el soporte de distintas pruebas y estudios con los que determinar el mejor modo de garantizar e intensificar la obtención de las larvas que están en suspensión en el agua.

Como se explicó hace justamente dos años, esas «long-line» sirven de banco de pruebas para seguir investigando en relación con la captación de semilla en el medio natural, ya sea probando distintos tipos de soporte –como cuerdas confeccionadas con diferentes materiales y dimensiones– o ensayando con redes de captación de larvas, siempre con el objetivo de disponer de información adicional suficiente para evaluar la introducción de nuevos elementos colectores de mejilla.

Manuel Méndez

Capacitamex, el plan para ejecutar las acciones de Apromex.

En el orden del día del encuentro de mañana en Vilanova se incluye la intervención de María José Blanco (Cetmar) para presentar el Capacitamex.

Se trata del proyecto con el que «mejorar la capacitación del colectivo de productores de mejillón en Galicia mediante la transferencia de los resultados del proyecto Apromex».

Esto conlleva la celebración de reuniones bilaterales con todas las asociaciones de productores para presentar los resultados y planificar sesiones formativas.

Pero también la organización de sesiones formativas dirigidas a los bateeiros, con participación de la comunidad científica, y el desarrollo de guías y materiales de apoyo para facilitar la implementación de los principales resultados del proyecto Apromex.

Así recolectan mejilla los bateeiros gallegos. / M. Méndez

¿Cómo funciona la herramienta Movtic?

El encuentro con el sector en el Auditorio Valle Inclán incluye la introducción a la utilización de una aplicación informática para terminales móviles conocida como Movtic que permite a los recolectores de cría cumplir con la obligación de comunicar a la Xunta la información requerida de manera instantánea.

Esto sirve para «evaluar de forma más adecuada el estado del recurso y alcanzar el máximo rendimiento sostenible, posibilitando, asimismo, la identificación de las personas autorizadas para llevar a cabo la extracción de semilla de mejillón en bancos naturales».

La declaración de la mejilla extraída a través de los terminales móviles debe incluir la cantidad recogida, expresada en kilogramos, la identificación de la batea de destino de esa cría, la fecha y zona de recolección y la localización de la misma mediante geolocalización.

También sirve para identificar los transportes terrestres y/o marítimos autorizados para realizar las tareas de recogida y traslado de la semilla de mejillón.