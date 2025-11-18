La huelga sanitaria llama a más de 300 profesionales de O Salnés

Los más de 300 profesionales de la Atención Primaria en O Salnés están llamados a la huelga gallega convocada por los sindicatos para el día 26 ante la falta de acuerdo en las negociaciones con el Sergas sobre temas organizativos y profesionales y que afectan a los pacientes, según denuncian.

El calendario de movilizaciones arrancó hoy martes con concentraciones simultáneas ante centros de salud y PAC, como el de Vilanova, donde expusieron consecuencias concretas como ausencias «sin cubrir, más demoras en las listas o el incumplimiento de la ratio de 30 asistencias por día». «Por ejemplo, en San Roque (Vilagarcía) hay muchos días que se triplica», expuso Rocío Bouzón de CCOO.

Los cuatro sindicatos con representación en la mesa sectorial han formado un bloque unido y aseguran que, aunque la Xunta retiró su propuesta de plan de recursos humanos y se «avanzó algo, fue como si nada. Solo son buenas palabras y promesas para 2027 y luego hay cuestiones a las que se niegan y que son indispensables. Queremos acuerdos por escrito y fechas», resumió Celia Iglesias, de CIG.

Sus demandas se estructuran en 17 puntos, pero hay líneas rojas como la retirada de la categoría de Facultativo Especialista de Atención Primaria (FEAP), una «medida transitoria» para plazas de difícil cobertura y que obligaría a hacer guardias en diferentes centros, lo cual ven contraproducente para mantener una atención de calidad.

También combaten cuestiones como «excesos de jornadas» y rechazan otras que aseguran plantea la Xunta, como «la homologación de médicos extracomunitarios de dudosa procedencia y formación», se quejó Iglesias.

«Estamos en un momento crítico porque al déficit de personal se suma la incapacidad de la Consellería para gestionar los recursos y además, mantiene una postura rígida en la negociación», lamentó Ángela Cuíña, de UGT.

El listado de reivindicaciones de este bloque social, al que también pertenece CSIF, lo completan con «la actualización del modelo retributivo, y en todas las categorías, no solo para facultativos» y otras demandas que, aseguran, se prometieron hace años, pero no se están cumpliendo.