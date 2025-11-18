La gira nacional de musicales de Disney y la Movida recala en O Salnés

La gira nacional de dos musicales hará parada este sábado en Cambados. Se trata de «Un mundo de fantasía» y «Bienvenidos» y las entradas ya están a la venta.

Ambos se ofrecerán en el auditorio de A Xuventude. El primero empezará a las 17.00 horas y está pensado para el público familiar y cualquier fan del mundo Disney.

Según la organización, se trata además de un musical interactivo con canciones de algunas de las películas de animación más famosas (Frozen, Aladdin, Encanto y la Sirenita). «Es un espectáculo lleno de magia, música y participación para disfrutar con los más pequeños», añaden.

Detalles

La otra función es a las 20.00 horas y se trata de una cita con un montaje que fue finalista en los Premios Off 2024-2025 y que llevará a los espectadores a revivir grandes éxitos de la música de los años 80 y 90; temas que se han convertido en himnos populares de bandas como Radio Futura, Alaska, Mecano, Hombres G, Los Secretos, Tino Casal...

Todo ello conectado con la historia de una joven que ha decidido huir de su pueblo para perseguir su sueño musical en Madrid y que tiene la Movida como telón de fondo. Está recomendado para mayores de 12 años.

Las entradas están a la venta en la web dentralia.com. También se pueden comprar físicamente en la librería Contos de Cambados.