Costas desbloquea la entrega del Xardín Umbrío al Concello de Vilanova

El servicio provincial de Costas de Pontevedra puso ayer en marcha el expediente de declaración de innecesariedad para la protección y utilización de los terrenos que se encuentran entre Punta do Castro y Peirán, en Vilanova de Arousa. Este expediente, que afecta a más de 23.000 metros cuadrados de superficie supone el inicio de la desafectación de todo el espacio en el que se encuentran el Xardín Umbrío, el Multiusos o el colegio Julio Camba entre otros.

El expediente se someterá a exposición pública ahora, pero el paso es muy importante para el municipio, que lleva desde el año 2005 reclamando que esos terrenos pasen a manos municipales con el fin de gestionar uno de los espacios públicos más importantes del casco urbano de Vilanova, sobre el que apenas tenía poder de decisión.

Así lo reconocía ayer el alcalde del municipio, Gonzalo Durán, que alababa el paso dado por Costas ya que «nos va a permitir reorganizar todo el centro del pueblo y su entorno». Insiste en que en esa zona «tenemos parques, una plaza de abastos, el Multiusos, ... pero los terrenos sobre los que se asientan no son nuestros, lo que nos limitaba mucho a la hora de acometer diferentes obras que son necesarias para modernizar un casco urbano como el de Vilanova».

Lo único que lamenta Durán de todo este proceso es la lentitud que ha registrado. «Esta es la tercera vez en que tramitamos esta desafectación, ya que las anteriores se quedaron en el limbo y nunca llegaron a buen puerto», explica.

Hace algo más de dos décadas que el Ayuntamiento vilanovés lo solicitó y consiguió la aprobación de este deslinde, entre Punta Castro y Peirán, mediante una orden ministerial. Luego llegaron más peticiones de documentación justificativa y se sometió al pleno de la Corporación municipal, resultando «aprobado por unanimidad y en varias ocasiones», recordaba ayer el regidor.

Una de las actuaciones pendientes que tiene el Concello es la reforma de la plaza de abastos, una obra a la que tuvo que renunciar al no encontrar ninguna empresa interesada en ejecutar el proyecto de 1,5 millones de euros. Sin embargo, la desafectación de estos terrenos puede abrir las puertas, de nuevo, a este proyecto y, de hecho, Durán reconoce que «una vez tengamos en marcha las obras de la talasoterapia, será el momento de retomarla y buscar fondos europeos para sacarlo adelante».

El Concello de Vilanova también está pendiente de otra desafectación, la referente a terrenos en manos de Portos de Galicia. Se trata de las zonas ajardinadas y parques que están en el entorno del paseo marítimo, lo que supone unos 19.000 metros cuadrados. Este trámite también va por el buen camino, pues ya ha remitido a Costas del Estado el acuerdo de reversión. El asunto debe ir también al Consejo de Ministros para su aprobación y que se proceda a entregar la propiedad de manera definitiva al Ayuntamiento arousano.