Condenan a tres arousanos por pasar droga a presos durante un torneo de centros penitenciarios

Dos mujeres y un hombre, vecinos de Vilagarcía y Vilanova, fueron condenados por la Audiencia Provincial a un año y medio de prisión y a abonar 1.800 euros de sanción económica cada uno por haber intentado facilitar estupefacientes a internos de un centro penitenciario que se encontraban disputando un evento deportivo en un campo de fútbol. Los tres implicados reconocieron los hechos ante la magistrada de la Audiencia Provincial y su condena quedará supeditada a que no vuelvan a delinquir en el plazo de dos años. En caso contrario, tendrían que hacer frente a la condena e ingresar en prisión.

Los hechos por los que fueron juzgados los tres individuos se remontan al 2 de mayo de 2023, cuando acudieron a un campo de fútbol donde se estaba disputando un torneo de centros penitenciarios «con el propósito de facilitar sustancias estupefacientes a los presos».

Sobre las 12.30 horas, los tres se encontraban en un lateral del estadio, dejando apoyada una cazadora verde sobre una valla metálica del lateral oeste del campo. Una de las condenadas se quitó su sudadera y la colocó encima de la cazadora para taparla, justo antes de comenzar a manipular la prenda para introducir en sus bolsillos las sustancias estupefacientes. El hombre, una vez realizado esto, dio una vuelta para vigilar que no hubiese nadie y regresó junto a sus compañeras, que recogieron la sudadera y dejaron en la valla «olvidada» la cazadora, ausentándose de la zona.

Los tres se fueron juntos hasta el otro lateral del campo, donde hablaron con uno de los presos que participaban en el torneo para comunicarle donde habían dejado las sustancias para que fuese a recogerlas sin levantar sospechas. Éste, atravesó corriendo el interior del campo de juego, recogió de la valla la cazadora verde con las sustancias en su interior y la llevó hasta el banquillo de su equipo, donde la depositó.

Ninguno de los implicados se percató de que los agentes que vigilaban a los presos durante la celebración del torneo habían estado controlando todos sus movimientos, por lo que intervinieron la cazadora en el banquillo y, al registrarla, encontraron en los bolsillos las sustancias, que se encontraban introducidas en una bolsa que contenía cuatro envoltorios con bolas de hachís -etiquetadas para su posterior distribución- y con otras dos en las que descubrieron cocaína y heroína. En total se incautaron de 127 gramos de cannabis, 5,947 gramos de heroína y 4,008 gramos de cocaína. El valor de las sustancias intervenidas en el mercado ascendería a 1.778 euros aproximadamente. Los tres fueron acusados de un delito de tráfico de drogas que causan daño a la salud.

Al haber conformidad, la Audiencia les impuso un año y medio de prisión a cada uno, así como una multa de 1.800 euros, además de tener que hacerle frente a un tercio de los costes procesales. La sentencia es firme y no cabe recurso contra ella. La conformidad les permite a los tres condenados eludir el ingreso en prisión, siempre y cuando no vuelvan a delinquir en el plazo aproximado de dos años.