El Concello chequea la remodelación de Clara Campoamor

El alcalde, Alberto Varela, y el diputado provincial Ricardo Martínez realizaron una visita institucional a la calle Clara Campoamor, ya en uso desde el pasado viernes, acompañados por miembros del gobierno local y técnicos municipales. Una remodelación integral ejecutada por el Concello de Vilagarcía con financiación casi íntegra de la Diputación de Pontevedra.

La actuación, con un presupuesto total de 662.000 euros, recibió una aportación provincial de 632.000 euros a través de la línea 1 del Plan +Provincia, que permitió acometer una humanización de 1.500 metros cuadrados en pleno corazón urbano. Tal y como recordó Ricardo Martínez, el proyecto se centró en tres ejes: eliminar el tráfico rodado, acondicionar el espacio para el uso peatonal y combinar zonas de circulación pausada con áreas de convivencia.

Alberto Varela quiso recalcar que no se trataba de una inauguración al uso, sino de una visita institucional: «La calle ya está abierta para todos los vecinos desde el viernes. Ellos son los que la han inaugurado», señaló. El regidor puso en valor el Plan +Provincia de la Diputación, «que financia los proyectos que los concellos priorizan y necesitan y eso es lo más positivo», y enmarcó la intervención en la estrategia municipal de transformación del centro urbano.

Alcalde, concejales y diputado provincial durante el recorrido de la calle. | Iñaki Abella

«El eje que componen Praza de Galicia, Arcebispo Lago y Clara Campoamor es uno de los más importantes de la ciudad, y con esta renovación lo completamos», explicó Varela, quien agradeció expresamente el trabajo y el diseño elaborados por los técnicos municipales. Definió la nueva Clara Campoamor como «una preciosa calle, con un nombre maravilloso, que apuesta por un modelo muy claro de ciudad: donde antes había asfalto ahora hay un suelo totalmente accesible, zonas verdes y espacios comunes pensados especialmente para las personas mayores y para que la gente pueda estar, no solo pasar».

El alcalde incidió en que las obras de «las tripas de la ciudad –renovación de servicios y redes soterradas– son las más costosas, pero también las que permiten avanzar hacia unas calles más amables para las personas».

A su juicio, esta apuesta por la humanización «es buena para el comercio local», y recordó que «hoy tenemos más actividad comercial y más empresas que en 2015, porque es un modelo de ciudad que funciona y que nos hace una ciudad más rica y más dinámica».

Varela subrayó además que la reapertura llega a las puertas de la campaña de Navidad, «por lo que estamos recibiendo muchísimas felicitaciones», y avanzó que el Concello ya trabaja en nuevas actuaciones similares fuera del eje central: las calles Bouza de Abaixo, Aduana y Cruz, en Carril, así como un tramo frente a A Peixeiría, donde se intervendrá también para mejorar la respuesta estructural en episodios de lluvias intensas y facilitar una evacuación todavía más rápida del agua.