El Concello cambadés concede 136 becas de estudios y desestima 39

El Concello de Cambados ha concedido 136 ayudas de sus dos líneas de becas para educación, repartiendo un total de 26.999 euros. Asimismo desestimó las solicitudes de 34 para la compra de material escolar y cinco para transporte por incumplir los requisitos. En su mayoría por exceder el límite de ingresos estipulado.

La resolución puede consultarse en el portal de transparencia del Ayuntamiento que, cabe recordar, destina una partida de 27.000 euros a estas subvenciones.

La convocatoria de este año presentó algunas novedades para que llegasen «a donde tienen que llegar», explicaba el concejal de Ensino, Liso González, cuando se publicaron las bases y en referencia a que verdaderamente cubrieran situaciones de necesidad.

Así, se reducían las de transporte en favor de aumentar las de material. Más concretamente, la máxima concesible creció en 25 euros; en Primaria y Secundaria podía llegar a 175 euros; a 225 en caso de alumnos con necesidades especiales; a la misma cantidad en Bachillerato y FP y hasta los 300 en estudios superiores. En el caso de los desplazamientos, por centros de O Salnés bajan a 50 euros; para los de fuera, pero ubicados a menos de 30 kilómetros, se quedan en 75 y los que superen esta distancia podrán percibir hasta 100.