Certame Literario de Relato Oria Moreno
El Ayuntamiento de Pontecesures y la Biblioteca Pública Municipal convocan el II Certame Literario de Relato Curto Oria Moreno, dotado con 850 euros en premios y cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de enero. El concurso trata de promover la igualdad, reivindicar a las mujeres pontecesureñas e incentivar la lectura y la escritura.
