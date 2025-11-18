Certame Literario de Relato Oria Moreno

El Ayuntamiento de Pontecesures y la Biblioteca Pública Municipal convocan el II Certame Literario de Relato Curto Oria Moreno, dotado con 850 euros en premios y cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de enero. El concurso trata de promover la igualdad, reivindicar a las mujeres pontecesureñas e incentivar la lectura y la escritura.