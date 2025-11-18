Cambados une ciencia y teatro para prevenir el suicidio
La charla tendrá lugar este domingo y contará con expertos y actores
Cambados
Servizos Sociais de Cambados y la asociación de voluntarios Stop Suicidio Galicia ofrecen este domingo, a las 11.30 horas, una charla-coloquio sobre prevención del suicidio en el que se abordarán mitos, realidades, señales de alerta y vías de ayuda y de una manera diferente.
Participará la neuropsicóloga Aroa Macías y el experto Miguel Vázquez, pero también un elenco de actores que interpretarán micropiezas teatrales recreando situaciones cotidianas para aprender cómo actuar, según explica la concejala Regina Núñez. Está recomendado para todas las edades, la entrada es gratuita y tendrá lugar en la Casa da Calzada.
