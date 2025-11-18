Arranca la obra de asfaltado de la rotonda de O Cavadelo

La empresa Marconsa inició los trabajos para el nuevo asfaltado de la rotonda de O Cavadelo. Una actuación que se enmarca en el Plan Municipal de Asfaltados dotado con 344.000 euros.

Se trata de una mejora muy demandada dado el mal estado de un firme con alto volumen de tráfico. Precisamente, ese fue el motivo de que los trabajos se estén desarrollando sin cerrar el paso de los vehículos, siendo los propios operarios de Marconsa los que se encargan de regular el tráfico mientras se realizan los trabajos.