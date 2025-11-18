La apertura de la calle A Pacheca de Cambados vuelve a retrasarse
El Concello contratará en enero los cambios normativos detectados a principios de este año en el plan de infraestructuras
La apertura de la calle de A Pacheca, en Cambados, tendrá que esperar otro vez. El Concello contratará en enero la modificación del plan especial de infraestructuras –advertida a principios de este año– para adaptarlo a los cambios normativos surgidos en los últimos siete años, cuando se aprobó el documento.
El concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal, recuperó el proyecto que había quedado en un cajón el pasado mandato y que busca aliviar el tráfico en el centro de la localidad y sobre todo en el entorno de A Pastora.
Uno de los pasos más recientes fue la solicitud de una ayuda del +Provincia de la Diputación para pagar las expropiaciones de terrenos necesarias para abrir la calle hasta O Castro, pues ahora solo hay un tramo urbanizado y no tiene salida.
Unos 100.000 euros dirigidos a hacerse con terrenos pertenecientes a 17 propiedades de las cuales, 15 son de suelo urbanizable y otras dos de suelo urbano, incluyendo un galpón que está justo en la futura desembocadura del vial.
Fue en esta parte donde se atascó el proyecto en la legislatura pasada, o por lo menos fue el argumento ofrecido en aquel momento por el gobierno local para no dar continuidad a una iniciativa presentada en 2017.
Tras la entrada de Abal Varela en el actual cuatripartito se retomó y fue en verano de 2024 cuando se dio aprobación inicial al plan especial de infraestructuras, que estuvo a exposición pública e incluso recibió un par de alegaciones.
Sin embargo, la definitiva se vio truncada por la necesidad de realizar ciertos cambios relacionadas con la planimetría, lo cual obligará a volver a ponerlo a exposición pública, entre otras cuestiones, volviendo a demorarlo.
Características
Abal Varela ya informó a principios de este año de la necesidad de contratar a una empresa especializada en estos trámites urbanísticos y estos días avanzó que se contratará en enero. Cabe recordar que las arcas municipales están sujetas a un plan financiero de ajuste y que todas las concejalías deben apretarse el cinturón, priorizando gastos.
En cuanto a las características de la nueva calle, se trata de prolongar el tramo ya urbanizado de A Pacheca, atravesando unos 157 metros lineales de fincas hasta su confluencia con O Castro. Según el proyecto inicialmente presentado, será un vial de sentido único con un total de diez metros de ancho de los cuales, siete serán de calzada para vehículos y tres para dos tramos de acercas de 1,5 metros cada uno.
En definitiva, será una nueva vía de comunicación directa con el centro urbano de la capital del albariño.
