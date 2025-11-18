La actriz Josefina Blanco vuelve a ser homenajeada en Santa Mariña

El cementerio de Santa Mariña de Cambados acogerá mañana, y un año más, el acto de homenaje a la actriz Josefina Blanco. En esta ocasión, con motivo del 68 aniversario de su fallecimiento.

El evento tendrá lugar a las 11.30 horas y está promovido por el Concello de Cambados y el Foro Galicia e Valle- Inclán, que preside su nieto Joaquín del Valle- Inclán Alsina.

Desde la organización recordaron que Josefina Blanco fue una actriz que ocupó un lugar destacado en la escena teatral española de finales del XIX y comienzos del XX, «una niña prodigio de los escenarios teatrales que visitaba al año hasta 24 capitales de provincia y realizaba entre tres y cuatro funciones diarias. Y es que el nombre de Josefina Blanco –como la de otras muchas mujeres en la Historia– ha quedado difuminado por el éxito del que fue su marido, Ramón María del Valle-Inclán».

Y es que además fue una «mujer avanzada y pionera. La primera mujer en divorciarse en España nada más aprobarse la ley en el año 1932 y contando como abogada a Clara Campoamor. Josefina Blanco volvería a esa vida teatral tras su divorcio, pero su regreso se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil», añadieron las mismas fuentes.