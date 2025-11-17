«Testemuñas dunha Illa», el relato de un acontecimiento
Los isleños tomaron el Auditorio para asistir a la proyección de «Testemuñas dunha Illa». Un documental en el que Alián Antigua, Borja Duarte y Guillermo Artero apelan a la memoria colectiva para recordar que el 14 de septiembre de 1985 se abrió a la circulación el puente que une el municipio con el continente.
