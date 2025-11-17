Las setas mandan en la comarca

Corren tiempos de setas, y los arousanos lo saben. Son cada vez más los que se entregan a ellas, tanto para saborearlas en todo tipo de preparaciones como para observarlas y/o recolectarlas en el monte o la huerta.

Al igual que son cada vez más las propuestas centradas en su estudio y divulgación, convirtiéndolas en protagonistas de charlas, exposiciones y todo tipo de propuestas socioculturales.

Podría decirse que la micología está de moda, y se nota en diferentes localidades de O Salnés y el Ullán, con especial significación en Vilagarcía y O Grove.

En el primer caso destaca el Outono Micolóxico organizado por la asociación A Cantarela, con respaldo del gobierno de Alberto Varela.

Una programación a la que se ponía ayer la guinda con la XXXI Festa Gastronómica dos Cogomelos, desarrollada en la Praza da Peixería y en la que se incluía un concurso de cocina en el que valorar y premiar la presencia, sabor, originalidad y dificultad de la preparación de distintos platos.

La fiesta de A Cantarela agradó a los asistentes. | Iñaki Abella

Aunque hablando de platos, el plato fuerte de esta cita era la venta de raciones de setas, pan y bebida, todo ello acompañado de un cuenco serigrafiado de recuerdo a un precio de 8 euros la ración.

Fue, como queda dicho el punto culminante de la programación de A Cantarela, que como todos los años incluyó una exposición de setas y se aderezó con la celebración de conferencias, como la titulada «Introducción a la micología. Setas comestibles más comunes», a cargo de Carlos Álvarez Puga, presidente de la entidad.

También se habló de setas venenosas y del modo de diferenciarlas, al igual que se ofrecieron importantes consejos para sacarles el máximo partido cuando se cocinan en casa.

Una de las actividades propuestas en O Grove. / FdV

O cuando se cocinen en alguno de los establecimientos participantes en la segunda edición de Micogrove, un evento a desplegar desde el día 28 hasta el 8 de diciembre «con el objetivo de poner en valor y dar a conocer O Grove, su diversidad e importancia dentro del mundo de la micología y su gastronomía», explican los organizadores.

Quienes a las degustaciones previstas suman una exposición, concursos, charlas y otras actividades de ocio.

Las mismas que complementarán otras muchas propuestas planteadas con motivo del congreso internacional que promueve el experimentado micólogo Miguel Ángel Delgado, a celebrar del 27 de este mes al 1 del que viene.

También con salidas al monte, degustaciones y conferencias a cargo de destacados investigadores, su intención es «dar a conocer la diversidad e importancia de O Grove en el ámbito de la micología». Entre los ponentes, algunos tan conocidos como Pierre Arthur Moreau, Marisa Castro Cerceda, Yves Cestac y Joseba Castillo.