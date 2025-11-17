Retenciones en el centro de Vilagarcía por las obras en O Cavadelo

El Concello de Vilagarcía ha iniciado esta mañana las obras de reparación de la maltrecha rotonda de O Cavadelo, cuyo penoso estado dificultaba la circulación e incluso causaba daños en los vehículos.

Se sitúa en pleno centro de la ciudad, más concretamente en la siempre concurrida avenida de Valle Inclán (carretera del puerto), de ahí que se estén registrando retenciones en la circulación rodada.

Aún así, a pesar de estar inhabilitada la rotonda, no se ha cerrado el paso por dicha avenida, como había anunciado Ravella, sino que se ha establacido doble sentido de circulación, señalizado con conos, en uno de los laterales de la glorieta.

El único tramo de carretera cortado es el accede a la rotonda desde la estación de bus y la avenida de A Mariña, a la altura del parque de O Cavadelo, la Comisaría y los juzgados.

El acceso desde A Mariña es el único tramo cortado. / M. Méndez

Desde Ravella anunciaron el viernes quela renovación del firme en la rotonda del Cavadelo es una actuación incluida en el Plan Municipal de Asfaltados, dotado con un presupuesto total de 344.000 euros.

El gobierno local reconocía que la mejora del pavimento en este punto era una de las grandes demandas de la ciudadanía, al tratarse de uno de los accesos principales al centro de la ciudad.

La firma encargada de la mejora es Marconsa, que está actualmente ejecutando el Lote II del Plan de Asfaltados, que incluye la reparación de nueve viales.

Sostiene Ravella que las actuaciones avanzan a buen ritmo y ya se han completado intervenciones en las calles San Andrés (O Carril), Fondo da Vila (Trabanca Sardiñeira), Ramón Martínez (O Piñeiriño), Fonte de Faxilde, en la carretera situada frente al pabellón Sara Gómez y en el acceso al Hospital do Salnés.

La empresa Covsa, responsable del Lote I, comenzará en breve las obras previstas en la calle Fontecarmoa y en las travesías Rosalía de Castro.