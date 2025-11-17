La herida con un cuchillo en un hotel de Vilagarcía declara que fue fortuito

La joven herida este fin de semana con un cuchillo en una pierna, cuando se alojaba en un céntrico hotel de Vilagarcía, ha declarado esta mañana ante la Policía Nacional que se trató de un accidente, algo fortuito.

Según indicaron desde este cuerpo, la mujer, que estaba hospedada con su pareja, acudió a declarar en respuesta al normal procedimiento policial y judicial seguido para esclarecer hechos con circunstancais de este tipo, para explicar lo sucedido. De hecho, así se han remitido las diligencias al juzgado.

Fuentes conocedoras del caso detallaron que la mujer estaría manejando un cuchillo para cortar embutido y acabó clavándose el cuchillo en la zona de la rodilla, por lo cual tuvo que ser trasladada de urgencia e intervenida quirúrgicamente.

Cabe recordar que su pareja alertó a recepción sobre las cuatro de la madrugada, para que solicitara una ambulancia de manera urgente.