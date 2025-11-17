Ninguna empresa puja por la reapertura de minas en Arousa

Los cinco derechos mineros caducados de O Salnés ofrecidos por la Xunta en el concurso público de principios de año, no han recibido ninguna oferta. Con todo, esto no quiere decir que no exista interés. Está por ver, porque ahora quedan declarados como registrables, lo cual permite la solicitud directa.

El procedimiento ponía a disposición de empresas del sector una superficie que, para hacerse una idea, sería como el equivalente aproximado de 1.400 campos de fútbol dentro de los términos municipales de Valga, Pontecesures y Sanxenxo.

Se ofrecían en las siguientes modalidades: dos en régimen de concesión de extracción y tres para permisos de investigación. En todos los casos, el recurso interesante es la caolinita, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta la pujante industria arcillera que hubo antaño a orillas de la ría de Arousa y del Ulla.

Sin embargo, y a pesar de que el sector minero lleva años solicitando que se convocara un proceso así, la Consellería de Economía indica que no ha recibido ninguna petición que se corresponda con estos suelos francos de las comarcas de O Salnés y el Ullán.

En el general de Galicia, las cifras fueron más positivas. Del medio centenar de derechos mineros caducados ofrecidos a principios de año se recibieron 20 solicitudes: 18 para ubicados en la provincia de A Coruña y dos para los de Ourense.

Antecedentes

En el caso del ámbito arousano, el concurso abría la posibilidad de volver a explotar, siempre que el proyecto presentado cumpliera los requisitos, el suelo denominado Vilalonga Fracción II, que también destaca por sus posibilidades respecto al cuarzo. La disponibilidad era de una a trece cuadrículas mineras; una unidad de superficie utilizada en este ámbito y cuyo tamaño equivale a entre 27 y 28 hectáreas. El permiso anterior caducó en 2017 y el titular era Refractarios Campos. En esta ocasión, la concesión era por un mínimo de 30 años prorrogables hasta casi el siglo.

También se ofrecía la opción de revivir Mina Cristina, entre Valga y Pontecesures, con posibilidad de extraer en una superficie de una a once cuadrículas –se podía pujar por la totalidad o parte del derecho, en todos los casos–. La empresa Novo y Sierra fue la última concesionaria y esta empresa cerró sus puertas hace más de diez años.

En cuanto a los derechos ofertados en modo de permiso de investigación, eran seis cuadrículas del terreno Vilalonga y diez en Montefaro (ambos en Sanxenxo) y quince en Nueva ampliación cerámica de Campaña (Valga), por tres y dos años prorrogables. Los dos primeros ya estuvieron bajo este régimen por parte de empresas vinculadas al grupo Campos.

Solo investigar

Esto significa que se daba la posibilidad de analizar el subsuelo en busca de yacimientos de interés. En caso de querer continuar, el promotor debía iniciar el procedimiento para conseguir autorización de extracción.

También superar los trámites ambientales exigidos por la ley y cumplir, entre otras cuestiones, una serie de criterios relacionados con el impacto socioeconómico.

Esto fue muy repetido por la Xunta cuando anunció este concurso de derechos caducados, el primero de los últimos trece años, cumpliendo una vieja demanda del sector, con la Cámara Oficial Minera de Galicia a la cabeza.

Aún así, en toda la comunidad quedaron unos 150 en el tintero y, de hecho, la conselleira María Jesús Lorenzana anunció hace unos días que a principios de 2026 sacarán cuatro nuevos concursos, uno por provincia, combinando materias primas clásicas, como el caolín o los feldespatos, con críticas, como el wolframio o el litio, fundamentalmente para bienes esenciales.

El sector vinculaba el interés existente a una «alta demanda actual» sobre los materiales: cerámica sanitaria, cosmética, papel, agricultura ecológica, construcción... Además, la normativa europea encomienda a los estados reducir la dependencia del exterior de materias primas.

Respecto a las arcillas que un día hicieron famosa a la industria saliniense, y de la que hoy solo queda un único, aunque potente vestigio, el atractivo de la caolinita va más allá de la fabricación de porcelana o cerámica fina, pues también tiene aplicaciones cosméticas y de productos farmacéuticos, según ha indicado la COMG en alguna ocasión.

Reivindicaciones

Esta también ha defendido que la licitación de estos derechos en concurrencia competitiva «debería ser un trámite habitual para facilitar el conocimiento geológico y poder descubrir los recursos minerales disponibles en el territorio, independientemente de si existen indicios previos que apunten a la existencia de yacimientos en determinadas zonas».

Exigencias

La propia administración gallega quiso dejar claro que esto no suponía necesariamente que se fueran a reabrir minas o abrir nuevas.

Lo hacía ante un tema que vive un momento especialmente sensible por otros proyectos que se están gestando en Galicia y generando rechazo social.

En esta línea, advertía que su objetivo era buscar proyectos que emplearan «métodos de extracción y producción respetuosos con el medio ambiente», recordando también la normativa de la Unión Europea, con la búsqueda de reducir la dependencia del exterior de materias primas fundamentales y el fomento de la innovación a lo largo de toda la cadena de valor, entre otras cuestiones.