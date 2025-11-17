Continúa la muestra sobre el teatro de Ramón Cabanillas
Cambados
La Casa da Calzada de Cambados mantiene la exposición sobre la obra escénica de Ramón Cabanillas, organizada por la Concellería de Cultura y que cuenta con textos del académico Francisco Fernández Rei y el diseño del técnico de Cultura municipal, Jose Vaamonde. Se trata de profundizar más en esta faceta artística del autor cambadés.
