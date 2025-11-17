Cambados oferta plazas de los talleres dirigidos a oncológicos

La Concellería de Servizos Sociais de Cambados ofrece plazas de su programa dirigido a pacientes oncológicos y familiares. Hay diferentes iniciativas y los interesados pueden anotarse previamente en el número de teléfono 900 100 036, hasta completar plazas.

El programa se llama «Coidarnos+», ya arrancó hace unos días, como avanzó FARO, y está financiado con fondos provinciales.

Las próximas citas son una charla de nutrición, fisioterapia y ejercicio físico oncológico, que tendrá lugar este lunes día 17.

La otra es un taller más centrado en esto último, para el miércoles 19. En ambos casos el horario es de 11.00 a 13.00 horas.

El departamento dirigido por Regina Núñez pone en marcha este programa junto con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que cuenta con experiencia y profesionales conocedores de las necesidades de los pacientes oncológicos.

Las actividades tienen lugar en la Casa da Calzada (la antigua Exposalnés) y los interesados pueden inscribirse gratuitamente en tantas como deseen, siempre que haya plazas disponibles.

Hasta ahora ya se ha ofrecido una charla sobre recursos y prestaciones sociales existentes para personas con esta enfermedad y una de nutrición y ejercicio.