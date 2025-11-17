Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía

SOS Desaparecidos pide colaboración ciudadana para localizar al hombre, que vestía ropa de trabajo

El joven desaparecido en Vilagarcía en un imagen aportada por la asociación SOS

Lucía Romero

Vilagarcía

Un joven de 23 años y que responde al nombre de Joao V.V.S. permanece desaparecido desde el día de hoy lunes en Vilagarcía.

La plataforma SOS Desaparecidos emitió un aviso urgente para pedir colaboración ciudadana y localizarlo.

El joven tiene 23 años, mide 1,79 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo negro y los ojos castaños.

Y en cuanto a su vestimenta, la última vez que fue visto llevaba un pantalón de trabajo gris con bolsillos negros, sudadera de este mismo color, zapatos de trabajo también negros con amarillo y una chaqueta negra y un gorro.

Desde la asociación piden que si alguien lo ha visto o tiene una pista, contacte con su número de teléfono, el 868 285 726, o con las autoridades policiales.

