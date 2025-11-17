Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
SOS Desaparecidos pide colaboración ciudadana para localizar al hombre, que vestía ropa de trabajo
Vilagarcía
Un joven de 23 años y que responde al nombre de Joao V.V.S. permanece desaparecido desde el día de hoy lunes en Vilagarcía.
La plataforma SOS Desaparecidos emitió un aviso urgente para pedir colaboración ciudadana y localizarlo.
El joven tiene 23 años, mide 1,79 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo negro y los ojos castaños.
Y en cuanto a su vestimenta, la última vez que fue visto llevaba un pantalón de trabajo gris con bolsillos negros, sudadera de este mismo color, zapatos de trabajo también negros con amarillo y una chaqueta negra y un gorro.
Desde la asociación piden que si alguien lo ha visto o tiene una pista, contacte con su número de teléfono, el 868 285 726, o con las autoridades policiales.
